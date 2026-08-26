Fallecen la madre y la hija que quedaron críticas por la caída de un muro en Roda de Berà

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Tarragona, 26 ago (EFE).- Una mujer y su hija de 18 años, que permanecían hospitalizadas en estado crítico desde la madrugada del pasado sábado cuando fueron golpeadas por un muro que se desplomó a causas de las intensas lluvias en Roda de Berà (Tarragona), han fallecido, según han informado a EFE el consistorio y el Departamento de Salud.

El suceso tuvo lugar en la zona del mercado de artesanía instalado cada verano cerca del puerto deportivo, en la avenida Bélgica, justo delante del muro que cedió por la lluvia. Las dos víctimas estaban en su puesto de venta cuando, sobre las dos de la madrugada, el muro les cayó encima.

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Las dos mujeres fueron rescatadas por los Bomberos de la Generalitat y trasladadas en estado crítico al hospital en Tarragona, donde finalmente han fallecido. EFE.

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