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Estabilizado el incendio en la sierra de Collserola tras quemar unas 45 hectáreas

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Barcelona, 26 ago (EFE).- El incendio que se declaró la tarde del martes en la sierra de Collserola, en Barcelona, ha quedado estabilizado esta mañana, tras haber quemado más de 45 hectáreas, después de que los bomberos hayan conseguido durante la noche consolidar el perímetro del área afectada.

Según han informado en rueda de prensa el teniente de alcaldía de Seguridad, Albert Batlle, "el fuego está en fase de control, con unos focos aún activos, pero está perimetrado, y se continuará trabajando en las próximas horas" para su total extinción.

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Una veintena de vehículos continuarán trabajando esta mañana para acabar de controlar y extinguir, este incendio, que llevó a confinar a unas 15.000 personas de los barrios de Ciutat Meridiana y Torre Baró, en el distrito de Nou Barris, y que anoche ya pudieron volver a sus casas. EFE

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