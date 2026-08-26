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Elísabet Benavent vuelve a Netflix con la adaptación de 'Toda la verdad de mis mentiras'

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Madrid, 26 ago (EFE).- La escritora superventas Elísabet Benavent regresa a Netflix el 28 de agosto con la nueva adaptación de su novela 'Toda la verdad de mis mentiras'. Con esta miniserie compuesta por cinco episodios, Benavent explora lo que denomina como "amor por los amigos" y el concepto de que "detrás de cada mentira hay una verdad".

"La serie habla de lo importante que es mantener unas relaciones, quizás no sinceras del todo, porque todo el mundo sabe que ciertas verdades no hace falta verbalizarlas ya que pueden hacer daño. El amor siempre hay que trabajarlo", ha destacado en una entrevista con EFE Benavent (Gandía, Valencia 1984). 

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Con esta ya son cuatro las adaptaciones que la plataforma ha desarrollado sobre la obra literaria de esta escritora valenciana, después de las cuatro temporadas de 'Valeria', la miniserie 'Un cuento perfecto' y la película 'Fuimos canciones'.

Benavent -conocida en redes sociales como Betacoqueta- se dio a conocer al autopublicar en Amazon su primer libro, 'En los zapatos de Valeria' en 2013, y hoy es una exitosa autora de novela romántica, con millones de ejemplares vendidos. Además, es una de las productoras ejecutivas de esta serie, dirigida por María Togores y Marina Pérez, quien también está a cargo del guion con Montaña Marchena.

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En esta nueva serie Itziar Manero y Daniel Ibáñez toman las riendas de la trama y se convierten en Coco y Marín, dos mejores amigos y compañeros de piso que, junto al resto de sus amistades, Loren, Gus y Aroa, se embarcan en un viaje en caravana para celebrar la despedida de soltera de Blanca.

Pero en este viaje Coco deberá enfrentarse a sus sentimientos cada vez más fuertes hacia su mejor amigo, mientras pelea por seguir manteniendo sus amistades a pesar de que en cada verdad que dicen ocultan una mentira aun mayor.

"A medida que creces te vas dando cuenta de que los colores rígidos no son tales, sino que a veces la paleta se mezcla y el amor entra dentro de la amistad, la amistad dentro del amor… No sé quién decía que el amor es como una profunda amistad con momentos románticos y a mí me gusta pensarlo así", explica el protagonista, Daniel Ibáñez.

El reparto, compuesto además por Ricardo Gómez, Clara Sans, Lucía de la Fuente y Brays Efe, es para Gómez la clave de esta serie: "En el propio libro está todo el material con el que trabajamos. Las relaciones ya estaban establecidas y ya las conocía la gente, pero una vez que empiezas a trabajar hay que construirlas y un buen casting puede ponerlo todo más fácil o más complicado".

Un reparto que, al contrario que sus personajes "no tolera la mentira" y que piensa que "el amor va y viene, pero que la amistad es la base de todo", afirma Clara Sans.

Para Benavent y los actores, el viaje de Madrid a Mazarrón (Murcia) es clave tanto en la trama como con los personajes: "El paisaje acompaña y empuja a los personajes a tomar decisiones o no tomarlas", explica la escritora.

Para Ibáñez ese paisaje genera también "un cambio emocional" porque "el lugar donde estás determina y se convierte en una metáfora de lo que estás sintiendo".

En esos rodajes en la playa y los cámpins, todos los actores, como sus personajes, desarrollaron su propia esencia. A pesar de que la serie suena a ritmo de 'Cuando zarpa el amor' de Camela, detrás de cámaras lo que se escuchaba era '6 de febrero' de Aitana.

"Cuando llegamos a Mazarrón, Ricardo se apuntó por las tardes a clases de tenis, no tenía que estudiar el guion ni nada, no estaba cansado ni agotado, nos hizo a todos aficionados al tenis", recuerda Lucía De la Fuente.

El tenis no aparece en la serie, pero sí se transmite esa tensión entre los personajes que viven una partida constante en cada episodio.

"Antes de cada escena me planteaba qué es lo que haría yo si fuera Coco, y siempre llegaba a la conclusión de que la vida es complicada y que todos lo hacemos lo mejor que podemos", explica la protagonista Itziar Manero. EFE

(Foto) (Vídeo) (Audio)

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