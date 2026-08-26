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El Racing incorpora a Matteo Prati cedido por el Cagliari con opción de compra

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Santander, 26 ago (EFE).- El Real Racing Club y el Cagliari Calcio han acordado la cesión del centrocampista italiano Matteo Prati al conjunto cántabro para la temporada 2026-2027, en una operación en la que el Racing se reserva una opción de compra.

Prati, de 22 años, ha disputado 71 encuentros en la Serie A y seis en la Copa de Italia a lo largo de su carrera, según informa el Racing en un comunicado.

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Nacido en Rávena (Italia) el 28 de diciembre de 2003, el mediocentro completó los últimos años de su formación entre el Cesena y el club de su localidad natal, con el que dio el salto al primer equipo.

En 2022 fichó por la SPAL, entonces en la segunda categoría de Italia, y un año después se incorporó al Cagliari para competir en la primera división del fútbol italiano.

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Durante la segunda mitad de la pasada temporada, Prati jugó cedido en el Torino, con el que participó en 14 encuentros.

Prati, que mide 1,85 centímetros y pesa 73 kilogramos, ya ha jugado en los Campos de Sport de El Sardinero, donde Cagliari y Racing se midieron en un amistoso antes del comienzo de la temporada 2025-2026.

En el ámbito internacional, el centrocampista italiano ha disputado nueve encuentros con la selección sub-20 y alcanzó la final del Mundial de la categoría en 2023.

Asimismo, el nuevo jugador del Racing ha jugado 15 partidos con la selección italiana sub-21, con la que participó en el Campeonato de Europa de 2025. EFE

aas/lcj/cmm

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