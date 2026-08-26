El jueves, precipitaciones en el norte, centro y oeste peninsular, con viento fuerte

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Madrid, 26 ago (EFE).- Este jueves, los frentes asociados a una borrasca situada en el entorno de las islas británicas recorrerán Galicia, Asturias, el oeste de Castilla y León y Extremadura, y dejarán precipitaciones localmente fuertes o persistentes y acompañadas de tormentas, con un descenso generalizado de temperaturas en la península, y viento con rachas fuertes.

De acuerdo con el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología, las precipitaciones serán persistentes especialmente en el sudoeste de Galicia, y podrán extenderse a otros puntos del Cantábrico y de las dos Castillas.

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De forma menos probable, podrían darse algunos chubascos débiles vespertinos en el sudeste, Melilla y Baleares, y por evolución diurna, en los Pirineos, donde pueden ser localmente fuertes y acompañados de tormenta.

Se prevén brumas en zonas montañosas del noroeste y calima débil en Baleares.

En Canarias, la cola de un frente dejará cielos nubosos en la vertiente norte, con precipitaciones localmente moderadas en las islas montañosas, con descenso de las temperaturas máximas y viento moderado del norte, que tenderá a nordeste.

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Las temperaturas máximas bajarán de forma prácticamente generalizada en la península, incluso de forma notable en zonas del interior; mientras que en los litorales y prelitorales mediterráneos subirán. Se podrán superar los 35 grados en puntos del valle del Ebro y de Mallorca, en los prelitorales del Levante y en zonas bajas del sudeste.

Las mínimas también descenderán en casi toda la península, salvo en el valle del Guadalquivir, Cataluña y los archipiélagos, donde se mantendrán sin cambios o subirán. En Baleares, las mínimas no bajarán de 20 grados.

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Habrá predominio de viento moderado en la península, con intervalos fuertes o algunas rachas muy fuertes en zonas de montaña de la mitad norte, sin descartar rachas muy fuertes en puntos de Castilla y León y Cantabria. En el litoral del mar de Alborán y el norte de Galicia, habrá poniente moderado.

- GALICIA: brumas dispersas en zonas altas del sureste. Cielo nuboso o cubierto, con apertura de algunos claros. Lluvias débiles, chubascos dispersos y tormentas que pueden ser localmente fuertes en el suroeste y que tienden a remitir.

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Temperaturas en ligero descenso, más acusado de las máximas en la provincia de Lugo. Viento flojo a moderado en el interior, y moderado a fuerte en el litoral.

- ASTURIAS: cielo nuboso o cubierto, con lluvias débiles y chubascos dispersos, que remitirán con apertura de claros. Temperaturas en descenso, más acusado de las máximas.

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Viento flojo en el interior y variable en el litoral, donde arreciará a moderado. Intervalos moderados, con rachas fuertes o muy fuertes en cumbres orientales de la cordillera.

- CANTABRIA: intervalos nubosos, con lluvias débiles y chubascos que remitirán, menos probables en el nordeste, con apertura de grandes claros. Temperaturas en descenso generalizado.

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Viento variable de intensidad moderada en el litoral, con posibles rachas fuertes. En el interior, flojo a moderado, con rachas muy fuertes en el zonas altas del Centro y Valle de Villaverde y de Liébana.

- PAÍS VASCO: intervalos de nubes medias y altas, sin descartar algún chubasco disperso o precipitaciones débiles, que serán más probables en el litoral. Temperaturas mínimas en ligero descenso o con pocos cambios; máximas en moderado descenso generalizado, que será localmente notable en puntos dispersos de la región.

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Viento flojo arreciando a moderado en Álava, tendiendo a variable en Vizcaya y Guipúzcoa.

- CASTILLA Y LEÓN: cielo nuboso tendiendo a poco nuboso. Precipitaciones y chubascos, que se desplazan de oeste a este, sin descartar que sean localmente fuertes en el tercio oeste y persistentes en el extremo noroccidental, con tendencia a remitir.

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Temperaturas en descenso, localmente notable en las máximas en la mitad oriental. Viento flojo a moderado con alguna racha fuerte.

- NAVARRA: intervalos de nubes medias y altas, sin descartar algún chubasco ocasional y aislado o lluvias débiles dispersas en el tercio norte y en las sierras occidentales. Temperaturas mínimas con pocos cambios; máximas en descenso generalizado, localmente notable en la vertiente cantábrica y en la Ribera.

Viento moderado que amainará a flojo, con rachas muy fuertes en cotas altas de Pirineos.

- LA RIOJA: intervalos nubosos a nuboso, tendiendo a poco nuboso. Algunas precipitaciones, débiles en general, que serán más probables en la sierra. Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero descenso, y máximas en moderado descenso, sin descartar que sea localmente notable.

Viento flojo a moderado con alguna racha fuerte en la Ibérica.

- ARAGÓN: cielo poco nuboso, con nubes altas, tendiendo a intervalos nubosos en el tercio norte, con probables chubascos dispersos y tormentas en el Pirineo. Temperaturas mínimas en ligero descenso o sin cambios; máximas en descenso o sin cambios.

Viento flojo variable, aumentando a moderado, sin descartar rachas muy fuertes en cotas altas del Pirineo.

- CATALUÑA: intervalos nubosos, con nubosidad baja en el litoral y nubosidad de evolución diurna. Probables chubascos dispersos y tormentas en el Pirineo occidental, sin descartar en el tercio sur.

Temperaturas mínimas con pocos cambios; máximas en ascenso, salvo en el Pirineo occidental, sin cambios. Viento flojo variable, tendiendo a flojo, con intervalos de intensidad moderada en el tercio sur y en el Ampurdán; sin descartar rachas muy fuertes en cotas altas del Pirineo.

- EXTREMADURA: intervalos nubosos a nuboso, tendiendo a poco nuboso. Precipitaciones, débiles en general, sin descartar algún chubasco principalmente en la mitad norte. En el norte montañoso no se descartan precipitaciones localmente persistentes.

Temperaturas en ligero descenso, localmente moderado, más acusado en las máximas en la mitad oriental. Viento flojo a moderado, con alguna racha fuerte en el extremo norte.

- COMUNIDAD DE MADRID: intervalos nubosos, con apertura de claros, sin descartar algunas nieblas matinales dispersas en zonas elevadas de la sierra. Precipitaciones débiles y dispersas que quedarán limitadas a zonas altas de la sierra e irán remitiendo.

Temperaturas en descenso. Vientos flojos y moderados, con intervalos fuertes y posibilidad de rachas muy fuertes dispersas en zonas elevadas de la sierra.

- CASTILLA-LA MANCHA: probables nieblas matinales dispersas en zonas elevadas de las áreas de montaña. Cielos poco nubosos, con intervalos de nubes medias y altas o intervalos nubosos con apertura de claros. Probabilidad de precipitaciones débiles.

Temperaturas en descenso. Vientos flojos y moderados, con intervalos fuertes y posibilidad de rachas muy fuertes dispersas en zonas elevadas de los sistemas Central e Ibérico.

- COMUNIDAD VALENCIANA: cielo poco nuboso, con intervalos de nubes altas y nubosidad de evolución diurna en el interior. Temperaturas mínimas en ligero descenso o sin cambios; máximas en descenso o sin cambios. Viento flojo variable, tendiendo a moderado.

- REGIÓN DE MURCIA: cielos poco nubosos, tendiendo a nubosos y con precipitaciones débiles, más probables e intensas en la mitad suroriental de la región, donde pueden ir acompañadas de tormentas ocasionales. Polvo en suspensión, pudiendo producirse depósitos de barro.

Temperaturas mínimas en descenso; máximas en descenso en el noroeste y en ligero ascenso o sin cambios en el resto. Vientos flojos variables en el interior y moderados en el litoral, con intervalos fuertes y sin descartar rachas ocasionalmente muy fuertes.

- BALEARES: cielo nuboso a cubierto, con precipitaciones débiles acompañadas de barro y ocasionalmente de tormenta. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo a moderado.

- ANDALUCÍA: cielos poco nubosos en el tercio oriental, con intervalos nubosos que pueden ir acompañados de tormentas ocasionales y precipitaciones débiles o localmente moderadas. Nuboso en el resto, con precipitaciones débiles; tendiendo a abrirse claros. Polvo en suspensión en el extremo oriental.

Temperaturas mínimas en descenso en la mitad oriental y con pocos cambios en el resto; máximas con pocos cambios o en descenso. Vientos flojos a moderados, con intervalos fuertes en el litoral mediterráneo, sin descartar rachas ocasionalmente muy fuertes en el litoral almeriense.

- CANARIAS: intervalos nubosos, con predominio de cielos nubosos en el norte de las islas montañosas, donde se prevén lluvias ocasionales, como en La Palma y en el resto de islas después. Tenderá a poco nuboso en Lanzarote y en Fuerteventura.

Temperaturas mínimas en ligero ascenso; máximas en ligero a moderado descenso en vertientes norte de las islas de mayor relieve y con pocos cambios en el resto. Viento en general flojo, arreciando a partir del mediodía. EFE