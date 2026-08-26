Espana agencias

El jueves, precipitaciones en el norte, centro y oeste peninsular, con viento fuerte

Guardar

Madrid, 26 ago (EFE).- Este jueves, los frentes asociados a una borrasca situada en el entorno de las islas británicas recorrerán Galicia, Asturias, el oeste de Castilla y León y Extremadura, y dejarán precipitaciones localmente fuertes o persistentes y acompañadas de tormentas, con un descenso generalizado de temperaturas en la península, y viento con rachas fuertes.

De acuerdo con el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología, las precipitaciones serán persistentes especialmente en el sudoeste de Galicia, y podrán extenderse a otros puntos del Cantábrico y de las dos Castillas.

PUBLICIDAD

De forma menos probable, podrían darse algunos chubascos débiles vespertinos en el sudeste, Melilla y Baleares, y por evolución diurna, en los Pirineos, donde pueden ser localmente fuertes y acompañados de tormenta.

Se prevén brumas en zonas montañosas del noroeste y calima débil en Baleares.

En Canarias, la cola de un frente dejará cielos nubosos en la vertiente norte, con precipitaciones localmente moderadas en las islas montañosas, con descenso de las temperaturas máximas y viento moderado del norte, que tenderá a nordeste.

PUBLICIDAD

Las temperaturas máximas bajarán de forma prácticamente generalizada en la península, incluso de forma notable en zonas del interior; mientras que en los litorales y prelitorales mediterráneos subirán. Se podrán superar los 35 grados en puntos del valle del Ebro y de Mallorca, en los prelitorales del Levante y en zonas bajas del sudeste.

Las mínimas también descenderán en casi toda la península, salvo en el valle del Guadalquivir, Cataluña y los archipiélagos, donde se mantendrán sin cambios o subirán. En Baleares, las mínimas no bajarán de 20 grados.

Habrá predominio de viento moderado en la península, con intervalos fuertes o algunas rachas muy fuertes en zonas de montaña de la mitad norte, sin descartar rachas muy fuertes en puntos de Castilla y León y Cantabria. En el litoral del mar de Alborán y el norte de Galicia, habrá poniente moderado.

- GALICIA: brumas dispersas en zonas altas del sureste. Cielo nuboso o cubierto, con apertura de algunos claros. Lluvias débiles, chubascos dispersos y tormentas que pueden ser localmente fuertes en el suroeste y que tienden a remitir.

Temperaturas en ligero descenso, más acusado de las máximas en la provincia de Lugo. Viento flojo a moderado en el interior, y moderado a fuerte en el litoral.

- ASTURIAS: cielo nuboso o cubierto, con lluvias débiles y chubascos dispersos, que remitirán con apertura de claros. Temperaturas en descenso, más acusado de las máximas.

Viento flojo en el interior y variable en el litoral, donde arreciará a moderado. Intervalos moderados, con rachas fuertes o muy fuertes en cumbres orientales de la cordillera.

- CANTABRIA: intervalos nubosos, con lluvias débiles y chubascos que remitirán, menos probables en el nordeste, con apertura de grandes claros. Temperaturas en descenso generalizado.

Viento variable de intensidad moderada en el litoral, con posibles rachas fuertes. En el interior, flojo a moderado, con rachas muy fuertes en el zonas altas del Centro y Valle de Villaverde y de Liébana.

- PAÍS VASCO: intervalos de nubes medias y altas, sin descartar algún chubasco disperso o precipitaciones débiles, que serán más probables en el litoral. Temperaturas mínimas en ligero descenso o con pocos cambios; máximas en moderado descenso generalizado, que será localmente notable en puntos dispersos de la región.

Viento flojo arreciando a moderado en Álava, tendiendo a variable en Vizcaya y Guipúzcoa.

- CASTILLA Y LEÓN: cielo nuboso tendiendo a poco nuboso. Precipitaciones y chubascos, que se desplazan de oeste a este, sin descartar que sean localmente fuertes en el tercio oeste y persistentes en el extremo noroccidental, con tendencia a remitir.

Temperaturas en descenso, localmente notable en las máximas en la mitad oriental. Viento flojo a moderado con alguna racha fuerte.

- NAVARRA: intervalos de nubes medias y altas, sin descartar algún chubasco ocasional y aislado o lluvias débiles dispersas en el tercio norte y en las sierras occidentales. Temperaturas mínimas con pocos cambios; máximas en descenso generalizado, localmente notable en la vertiente cantábrica y en la Ribera.

Viento moderado que amainará a flojo, con rachas muy fuertes en cotas altas de Pirineos.

- LA RIOJA: intervalos nubosos a nuboso, tendiendo a poco nuboso. Algunas precipitaciones, débiles en general, que serán más probables en la sierra. Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero descenso, y máximas en moderado descenso, sin descartar que sea localmente notable.

Viento flojo a moderado con alguna racha fuerte en la Ibérica.

- ARAGÓN: cielo poco nuboso, con nubes altas, tendiendo a intervalos nubosos en el tercio norte, con probables chubascos dispersos y tormentas en el Pirineo. Temperaturas mínimas en ligero descenso o sin cambios; máximas en descenso o sin cambios.

Viento flojo variable, aumentando a moderado, sin descartar rachas muy fuertes en cotas altas del Pirineo.

- CATALUÑA: intervalos nubosos, con nubosidad baja en el litoral y nubosidad de evolución diurna. Probables chubascos dispersos y tormentas en el Pirineo occidental, sin descartar en el tercio sur.

Temperaturas mínimas con pocos cambios; máximas en ascenso, salvo en el Pirineo occidental, sin cambios. Viento flojo variable, tendiendo a flojo, con intervalos de intensidad moderada en el tercio sur y en el Ampurdán; sin descartar rachas muy fuertes en cotas altas del Pirineo.

- EXTREMADURA: intervalos nubosos a nuboso, tendiendo a poco nuboso. Precipitaciones, débiles en general, sin descartar algún chubasco principalmente en la mitad norte. En el norte montañoso no se descartan precipitaciones localmente persistentes.

Temperaturas en ligero descenso, localmente moderado, más acusado en las máximas en la mitad oriental. Viento flojo a moderado, con alguna racha fuerte en el extremo norte.

- COMUNIDAD DE MADRID: intervalos nubosos, con apertura de claros, sin descartar algunas nieblas matinales dispersas en zonas elevadas de la sierra. Precipitaciones débiles y dispersas que quedarán limitadas a zonas altas de la sierra e irán remitiendo.

Temperaturas en descenso. Vientos flojos y moderados, con intervalos fuertes y posibilidad de rachas muy fuertes dispersas en zonas elevadas de la sierra.

- CASTILLA-LA MANCHA: probables nieblas matinales dispersas en zonas elevadas de las áreas de montaña. Cielos poco nubosos, con intervalos de nubes medias y altas o intervalos nubosos con apertura de claros. Probabilidad de precipitaciones débiles.

Temperaturas en descenso. Vientos flojos y moderados, con intervalos fuertes y posibilidad de rachas muy fuertes dispersas en zonas elevadas de los sistemas Central e Ibérico.

- COMUNIDAD VALENCIANA: cielo poco nuboso, con intervalos de nubes altas y nubosidad de evolución diurna en el interior. Temperaturas mínimas en ligero descenso o sin cambios; máximas en descenso o sin cambios. Viento flojo variable, tendiendo a moderado.

- REGIÓN DE MURCIA: cielos poco nubosos, tendiendo a nubosos y con precipitaciones débiles, más probables e intensas en la mitad suroriental de la región, donde pueden ir acompañadas de tormentas ocasionales. Polvo en suspensión, pudiendo producirse depósitos de barro.

Temperaturas mínimas en descenso; máximas en descenso en el noroeste y en ligero ascenso o sin cambios en el resto. Vientos flojos variables en el interior y moderados en el litoral, con intervalos fuertes y sin descartar rachas ocasionalmente muy fuertes.

- BALEARES: cielo nuboso a cubierto, con precipitaciones débiles acompañadas de barro y ocasionalmente de tormenta. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo a moderado.

- ANDALUCÍA: cielos poco nubosos en el tercio oriental, con intervalos nubosos que pueden ir acompañados de tormentas ocasionales y precipitaciones débiles o localmente moderadas. Nuboso en el resto, con precipitaciones débiles; tendiendo a abrirse claros. Polvo en suspensión en el extremo oriental.

Temperaturas mínimas en descenso en la mitad oriental y con pocos cambios en el resto; máximas con pocos cambios o en descenso. Vientos flojos a moderados, con intervalos fuertes en el litoral mediterráneo, sin descartar rachas ocasionalmente muy fuertes en el litoral almeriense.

- CANARIAS: intervalos nubosos, con predominio de cielos nubosos en el norte de las islas montañosas, donde se prevén lluvias ocasionales, como en La Palma y en el resto de islas después. Tenderá a poco nuboso en Lanzarote y en Fuerteventura.

Temperaturas mínimas en ligero ascenso; máximas en ligero a moderado descenso en vertientes norte de las islas de mayor relieve y con pocos cambios en el resto. Viento en general flojo, arreciando a partir del mediodía. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Triplex de la Once sorteo 4: Resultados de hoy 26 agosto

Con las loterías de Juegos Once no solo tienes la capacidad de ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales

Triplex de la Once sorteo 4: Resultados de hoy 26 agosto

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 4 de este 26 agosto

Juegos Once dio a conocer la combinación ganadora del sorteo 4 de las 17:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo.

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 4 de este 26 agosto

Los jóvenes cambian las reglas del trabajo: el sueldo ya no les basta y exigen nuevas condiciones para quedarse en una empresa

Flexibilidad real, propósito y oportunidades de crecimiento a corto plazo ganan peso entre los menores de 30 años, que ya representan el 15,1% de la fuerza laboral española

Los jóvenes cambian las reglas del trabajo: el sueldo ya no les basta y exigen nuevas condiciones para quedarse en una empresa

Hawái busca voluntarios para cuidar cerditos en un santuario: ofrecen alojamiento gratis a cambio de trabajar 20 horas semanales

Una organización sin ánimo de lucro ofrece la posibilidad de vivir en un entorno rural y formar parte de un proyecto de bienestar animal

Hawái busca voluntarios para cuidar cerditos en un santuario: ofrecen alojamiento gratis a cambio de trabajar 20 horas semanales

Última hora política y crisis de Ceuta y Marruecos, en directo: Ceuta propone al Estado ampliar la capacidad de acogida y habilitar 11.300 plazas para migrantes y evitar el uso de polideportivos

Así lo ha solicitado el Gobierno a unas horas de que la Diputación Permanente del Congreso debata este miércoles la propuesta del PP para que Sánchez sea llamado a comparecer urgentemente

Última hora política y crisis de Ceuta y Marruecos, en directo: Ceuta propone al Estado ampliar la capacidad de acogida y habilitar 11.300 plazas para migrantes y evitar el uso de polideportivos
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora política y crisis de Ceuta y Marruecos, en directo: Ceuta propone al Estado ampliar la capacidad de acogida y habilitar 11.300 plazas para migrantes y evitar el uso de polideportivos

Última hora política y crisis de Ceuta y Marruecos, en directo: Ceuta propone al Estado ampliar la capacidad de acogida y habilitar 11.300 plazas para migrantes y evitar el uso de polideportivos

Jucil reclama a Interior más medios marítimos para los guardias civiles en Murcia ante el aumento de pateras: dos de las cuatro embarcaciones están “fuera de servicio”

Más de 40 heridos tras una explosión de material pirotécnico en Noáin (Navarra) durante el chupinazo de las fiestas: “Ha prendido todos los cohetes a la vez”

Interpol detiene a Alex Hamlyn, el empresario vasco que custodia las reservas petroleras del Estado, por sobornar a policías

Qué es y cómo funciona la Comisión de Secretos Oficiales que pide Feijóo para conocer la actuación del CNI en la crisis de Ceuta

ECONOMÍA

Los jóvenes cambian las reglas del trabajo: el sueldo ya no les basta y exigen nuevas condiciones para quedarse en una empresa

Los jóvenes cambian las reglas del trabajo: el sueldo ya no les basta y exigen nuevas condiciones para quedarse en una empresa

Viajar para la foto: cuatro de cada diez turistas reconocen que eligen un destino solo para presumir en TikTok o Instagram

Cuatro hoteles de Madrid venden sus muebles a precio de ‘ganga’: lámparas, sillones, mesas o espejos desde 9,99 euros

Elisa Cardona, abogada: “Para divorciarte no necesitas que tu pareja esté de acuerdo”

La red eléctrica no está preparada para la nueva vivienda: la falta de infraestructura retrasará más de 80.000 construcciones

DEPORTES

El exjugador del Real Madrid Kyle Singler vuelve a compartir un preocupante video: “Mi vida corre peligro”

El exjugador del Real Madrid Kyle Singler vuelve a compartir un preocupante video: “Mi vida corre peligro”

El FC Barcelona suspende el homenaje a los campeones del mundo por un “acto de exaltación de la estelada”

Carlos Alcaraz, tras el dobles mixto en el US Open: “Estoy jugando al lado de la única e inigualable Serena Williams”

El Real Madrid, un equipo en construcción: Mourinho vuelve al Bernabéu 13 años después con siete bajas y la presión de ganar

La Fórmula 3 prueba el GP de Madrid y los pilotos opinan: “Es una pista realmente divertida”