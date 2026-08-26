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El historiador César Rina pide quitar su nombre del expediente BIC de la Cruz de Cáceres

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Cáceres, 26 ago (EFE).- El historiador y profesor titular de Historia Contemporánea de la UNED César Rina Simón ha pedido formalmente a la Junta que retire su nombre del expediente iniciado para declarar como bien de interés cultural (BIC) la Cruz de los Caídos de la capital cacereña, según ha informado la Asociación Memorialista de Cáceres (Amececa).

Esta asociación ha señalado que Rina ha cuestionado públicamente el uso que el Gobierno autonómico pretende hacer de sus investigaciones para respaldar la propuesta de protección patrimonial del monumento situado en la Plaza de América de Cáceres.

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Amececa considera que esta petición supone un "revés para la Junta", al entender que uno de los historiadores cuyas investigaciones aparecen vinculadas al expediente "ha desautorizado su utilización como argumento" para promover la declaración BIC de la cruz.

Rina es autor de trabajos académicos sobre la construcción de la memoria franquista en Cáceres y sobre el significado de los monumentos conmemorativos de la dictadura en la ciudad, investigaciones que, según Amececa, han sido incorporadas a la documentación utilizada por la administración autonómica.

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La asociación memorialista sostiene que el historiador ha pedido que su nombre sea retirado del expediente al considerar que sus investigaciones están siendo empleadas para fundamentar una protección patrimonial que no comparte.

Amececa ha señalado que otros historiadores citados en la documentación de la Junta han cuestionado el uso de sus trabajos en el procedimiento, aunque la petición formal de retirada del nombre corresponde, según la asociación, a César Rina.

Las entidades memorialistas extremeñas habían anunciado ya su intención de presentar alegaciones contra la incoación del expediente BIC y de personarse en el procedimiento para acceder a los informes técnicos y conocer los argumentos utilizados por el Gobierno regional de PP-Vox para plantear la protección de la cruz.

Los colectivos consideran que la declaración BIC podría entrar en conflicto con la resolución de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática de 17 de abril de 2026, que ordenó la eliminación de la Cruz de los Caídos y su inclusión en el catálogo de símbolos contrarios a la memoria democrática.

La Cruz de los Caídos fue concebida en 1937 y construida durante la Guerra Civil. Las organizaciones memorialistas reclaman su retirada del espacio público y recuerdan que el monumento ya fue incluido en el informe municipal sobre nombres y símbolos franquistas de 2017 y en el catálogo de vestigios franquistas de la Diputación de Cáceres de 2018.

La polémica se produce después de que la Junta incoara el expediente para declarar BIC la cruz, una decisión que las organizaciones memorialistas consideran una maniobra para impedir su retirada en aplicación de la Ley 20/2022 de Memoria Democrática. EFE

evp/pcm/ram

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