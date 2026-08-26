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El Gobierno habilita todos los polideportivos de Ceuta para albergar migrantes

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Madrid, 26 ago (EFE).- El Gobierno habilita todos los polideportivos de Ceuta para albergar a migrantes, entre otros espacios del ámbito de competencias de la ciudad de Ceuta, ademas de instalaciones y organismos dependientes de 11 ministerios, según detalla en un decreto publicado este miércoles en el BOE.

El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática ha señalado que esos espacios se designarán "desde el consenso" y que el listado de instalaciones propuesto por el Gobierno es "modificable y flexible" ya que se tendrá en cuenta la decisión del Gobierno local.

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De manera específica, el decreto recoge las siguientes infraestructuras dependientes del Gobierno de la ciudad de Ceuta:

- Terrenos cedidos en 'parking' el embolsamiento en Loma Colmenar.

- Espacio correspondiente al Hospital Militar, cedido demanialmente a la ciudad por el Ministerio de Defensa.

- Polideportivos cubiertos de Santa Amelia, La Libertad, Antonio Campoamor, complejo Deportivo Guillermo Molina, y complejo Deportivo Díaz Flor.

También en el ámbito de la ciudad de Ceuta quedan comprendidos, dentro de sus respectivas competencias, los recursos destinados a servicios sociales y asistenciales; protección y atención de menores y otras personas vulnerables; policía local; protección civil y prevención y extinción de incendios.

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Además de servicios sanitarios de su competencia; abastecimiento, saneamiento y servicios urbanos; alojamiento e instalaciones de titularidad propia; y demás servicios esenciales cuya continuidad pueda verse afectada.

El decreto señala que se podrán habilitar espacios de departamentos ministeriales y organismos públicos estatales que resulten necesarios para garantizar la continuidad de los servicios esenciales, proporcionar apoyo logístico, técnico, tecnológico, administrativo o de comunicaciones, o contribuir a la gestión de respuesta.

En concreto, las siguientes infraestructuras en la ciudad de Ceuta:

- Terrenos cedidos por el Ministerio de Defensa en Loma Margarita.

- Terrenos del Ministerio de Defensa en instalaciones de la Hípica.

- Terrenos del Ministerio de Defensa en nave fábrica de harina.

- Terrenos del Ministerio de Defensa en antiguo campo de fútbol del cuartel de caballería.

- Terrenos del Ministerio de Transición Ecológica de la explanada del Guano (antigua fábrica del Guano).

- Terrenos que no se encuentren en uso del Ministerio de Defensa en Acuartelamiento Coronel Fiscer.

- Polideportivo cubierto del Ministerio de Educación, formación Profesional y Deportes, del IES Puertas del Campo.

Desde el Gobierno han señalado que hay espacios que no están recogidos en el real decreto y que pudieran ser incluidos posteriormente en una actualización semanal pero siempre, remarcan, "desde el consenso". EFE

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