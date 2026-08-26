El buque escuela Juan Sebastián Elcano premiado en Cádiz por ser "embajador de España"

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San Fernando (Cádiz), 26 ago (EFE).- El buque escuela de la Armada española, el velero bergantín Juan Sebastián Elcano, recibirá este año, en el preludio de su 100 aniversario, el XV Premio Cortes de la Real Isla de León de la ciudad de San Fernando (Cádiz) por ser "uno de los mejores embajadores que puede tener España" en el mundo.

La alcaldesa de San Fernando (Cádiz), Patricia Cavada, ha anunciado este miércoles la concesión al buque escuela de la Armada de este premio con el que cada año la ciudad distingue a instituciones y personas que representan "los valores de convivencia, de paz y democracia" de España.

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El Premio Cortes Real Isla de León se entrega cada 24 de septiembre en el Real Teatro de Las Cortes, el escenario donde en 1810 se celebró la primera sesión de las Cortes Generales y Extraordinarias que comenzaron a redactar la Constitución de 1812, origen del constitucionalismo moderno en España.

En su anterior edición el premio, que nació en 1812, distinguió al cantautor Joan Manuel Serrat.

En esta nueva edición el premio distinguirá al buque escuela "a las puertas" de su centenario, que se celebrará en 2027.

La alcaldesa de San Fernando ha anunciado la concesión de este premio en el astillero de Navantia de la ciudad, donde, desde hace cien años, el buque escuela, cuando vuelve de sus largos cruceros de instrucción, se instala "para ponerse a punto y volver a salir a la mar para defender esos valores".

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Por eso la ciudad, los astilleros y sus trabajadores "forman parte de la historia de Elcano" y se sienten tan vinculados al velero.

La entrega de este premio, ha subrayado la alcaldesa, será el primer acto del programa con el que la ciudad conmemorará su centenario.

Desde su primera edición en 2002, los premiados han reconocido al rey Juan Carlos I, los padres de la Constitución de 1978 (2004), las ciudades de Cádiz (2006) y Madrid (2008), los cinco países iberoamericanos que celebraron el 2010 el bicentenario de su independencia (2010) y el Parlamento Europeo (2012).

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También Adolfo Suárez a título póstumo (2014), al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) (2016), a la periodista Pepa Bueno (2018), a la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España (2020), a las Fuerzas Armadas (2022), al Comité Olímpico Español (2023) y a la alcaldesa de París entre 2014 y 2026, Anne Hidalgo (2024), de origen gaditano. EFE

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