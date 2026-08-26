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El BOE publica la situación excepcional en Ceuta y la lista de espacios para migrantes

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Madrid, 26 ago (EFE).- El BOE publica el real decreto que declara la "situación de interés para la seguridad nacional en la ciudad de Ceuta", con un mando único y comité de crisis, que estará vigente hasta el 31 de diciembre, aunque prevé que pueda producirse una "finalización anticipada", y que incluye el listado de instalaciones que albergarán a inmigrantes.

Según detalla el decreto, con efectos desde este miércoles, el Gobierno informará inmediatamente al Congreso de los Diputados de las medidas adoptadas y de la evolución de la situación de interés para la Seguridad Nacional.

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Establece la creación de una Autoridad Funcional encabezada por el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, que tendrá como funciones encomendadas las de dirigir o coordinar todos los recursos movilizados en Ceuta, impulsar las medidas necesarias para preservar los servicios esenciales en la ciudad o gestionar los apoyos logísticos en centros que pudieran instalarse en otros puntos del territorio, entre otras encomiendas.

No obstante, señala el decreto, las directrices de la Autoridad Funcional no alterarán la titularidad de las competencias de las autoridades intervinientes ni las relaciones orgánicas y cadenas de mando legalmente establecidas.

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El decreto explica que el Consejo de Seguridad Nacional ejercerá las funciones de dirección y coordinación de la gestión de la situación de interés para la Seguridad Nacional, sin perjuicio de las competencias de la Autoridad Funcional y del Consejo de Ministros.

Según el real decreto, la gestión de la crisis a través de la declaración de situación de interés en Ceuta es de "permanencia temporal indeterminada" ante una situación que "está alterando el normal funcionamiento de las administraciones públicas, superando las capacidades ordinarias de gestión, acogida, asistencia y seguridad ciudadana".

Por ello, invoca el real decreto en la necesidad de una "intervención coordinada" en Ceuta de los recursos de ámbito estatal y local.

En principio, el horizonte fijado por el Ejecutivo en el real decreto es final de año, con posibilidad de ser prorrogado si fuera necesario por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, previo informe del propio Consejo de Seguridad Nacional.

En su artículo 4, que posibilita al Ejecutivo extender su vigencia, también prevé una hipotética modificación "su alcance material o geográfico" más allá de Ceuta, pero también apunta a una posible "finalización anticipada" de la crisis.

Establece el real decreto una obligación de colaboración de todas las administraciones públicas, organismos y entidades aportando "los medios humanos y materiales que se encuentren bajo su dependencia".

Los ministerios implicados en la gestión de la crisis a distintos niveles son Exteriores; Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes; Defensa; Hacienda; Interior; Transportes y Movilidad Sostenible; Política Territorial y Memoria Democrática; Economía, Comercio y Empresa; Sanidad; Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y Juventud e Infancia.

Sin embargo, el Ejecutivo también prevé la contribución del resto de departamentos ministeriales para dar respuesta a la crisis y garantizar la continuidad de los servicios esenciales en la ciudad autónoma, así como el apoyo logístico, técnico, tecnológico o administrativo necesario en cualquier actuación. EFE

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