Detenido en Cáceres un conductor ebrio implicado previamente en un atropello mortal

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Plasencia, 26 ago (EFE).- La Guardia Civil ha detenido en Hoyos (Cáceres) a un hombre -que a principios de agosto estuvo supuestamente implicado en un atropello mortal- por conducir ebrio pese a tener retirado judicialmente el derecho de conducción y negarse a realizar las pruebas de alcoholemia.

El detenido es la misma persona que fue arrestada a principios de agosto por su presunta implicación en un siniestro vial mortal ocurrido en Villamiel (Cáceres), en el que falleció el conductor de una motocicleta.

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Los hechos ocurrieron este martes, cuando una patrulla que prestaba servicio en Hoyos observó un vehículo que circulaba por la localidad y presentaba "irregularidades importantes", entre ellas la ausencia del espejo retrovisor y la rotura de la luna delantera, según ha informado la Guardia Civil.

Tras darle el alto, los agentes comprobaron que sobre el conductor pesaba una privación del derecho a conducir vehículos a motor acordada por resolución judicial de un Tribunal de Instancia.

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Además, durante la intervención, los agentes constataron que el conductor se encontraba bajo la influencia de bebidas alcohólicas.

Posteriormente, en dependencias oficiales de la Guardia Civil y ante un Equipo de Investigación de Siniestros Viales, el detenido se negó a someterse a las pruebas de detección de alcohol, lo que motivó la atribución de un tercer delito.

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El conductor está acusado de cometer tres delitos contra la seguridad vial: conducción bajo los efectos de bebidas alcohólicas, negativa a someterse a las pruebas legalmente establecidas y conducción de un vehículo a motor con el derecho a conducir retirado por sentencia judicial.

Tras la instrucción de las diligencias, estas fueron remitidas a la autoridad judicial competente, que ha decretado el ingreso en prisión provisional del detenido. EFE

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epd/csc/lml