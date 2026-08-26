Espana agencias

Detenido en Cáceres un conductor ebrio implicado previamente en un atropello mortal

Guardar

Plasencia, 26 ago (EFE).- La Guardia Civil ha detenido en Hoyos (Cáceres) a un hombre -que a principios de agosto estuvo supuestamente implicado en un atropello mortal- por conducir ebrio pese a tener retirado judicialmente el derecho de conducción y negarse a realizar las pruebas de alcoholemia.

El detenido es la misma persona que fue arrestada a principios de agosto por su presunta implicación en un siniestro vial mortal ocurrido en Villamiel (Cáceres), en el que falleció el conductor de una motocicleta.

PUBLICIDAD

Los hechos ocurrieron este martes, cuando una patrulla que prestaba servicio en Hoyos observó un vehículo que circulaba por la localidad y presentaba "irregularidades importantes", entre ellas la ausencia del espejo retrovisor y la rotura de la luna delantera, según ha informado la Guardia Civil.

Tras darle el alto, los agentes comprobaron que sobre el conductor pesaba una privación del derecho a conducir vehículos a motor acordada por resolución judicial de un Tribunal de Instancia.

PUBLICIDAD

Además, durante la intervención, los agentes constataron que el conductor se encontraba bajo la influencia de bebidas alcohólicas.

Posteriormente, en dependencias oficiales de la Guardia Civil y ante un Equipo de Investigación de Siniestros Viales, el detenido se negó a someterse a las pruebas de detección de alcohol, lo que motivó la atribución de un tercer delito.

El conductor está acusado de cometer tres delitos contra la seguridad vial: conducción bajo los efectos de bebidas alcohólicas, negativa a someterse a las pruebas legalmente establecidas y conducción de un vehículo a motor con el derecho a conducir retirado por sentencia judicial.

Tras la instrucción de las diligencias, estas fueron remitidas a la autoridad judicial competente, que ha decretado el ingreso en prisión provisional del detenido. EFE

epd/csc/lml

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Qué es y cómo funciona la Comisión de Secretos Oficiales que pide Feijóo para conocer la actuación del CNI en la crisis de Ceuta

La petición llega tras el “desbarajuste de versiones” entre la ministra de Defensa, Margarita Robles, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska

Qué es y cómo funciona la Comisión de Secretos Oficiales que pide Feijóo para conocer la actuación del CNI en la crisis de Ceuta

Números ganadores del Super Once del 26 agosto

Juegos Once publicó la combinación ganadora del sorteo 1 de las 10:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo.

Números ganadores del Super Once del 26 agosto

Última hora política y crisis de Ceuta y Marruecos, en directo: Sánchez solicita comparecer en el Pleno del Congreso para explicar los “hechos acaecidos” el 30 de julio

Así lo ha solicitado el Gobierno a unas horas de que la Diputación Permanente del Congreso debata este miércoles la propuesta del PP para que Sánchez sea llamado a comparecer urgentemente

Última hora política y crisis de Ceuta y Marruecos, en directo: Sánchez solicita comparecer en el Pleno del Congreso para explicar los “hechos acaecidos” el 30 de julio

Triplex de la Once sorteo 1: Resultados de hoy 26 agosto

Juegos Once anunció la combinación ganadora del Sorteo 1 de las 10:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo

Triplex de la Once sorteo 1: Resultados de hoy 26 agosto

Salmón al curry, una receta fácil y saludable ideal para preparar un táper diferente

El sabor suave y fresco de este pescado azul combina de maravilla con la intensidad de las especias, una idea estupenda si buscas una receta original para la vuelta a la rutina

Salmón al curry, una receta fácil y saludable ideal para preparar un táper diferente
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Qué es y cómo funciona la Comisión de Secretos Oficiales que pide Feijóo para conocer la actuación del CNI en la crisis de Ceuta

Qué es y cómo funciona la Comisión de Secretos Oficiales que pide Feijóo para conocer la actuación del CNI en la crisis de Ceuta

Última hora política y crisis de Ceuta y Marruecos, en directo: Sánchez solicita comparecer en el Pleno del Congreso para explicar los “hechos acaecidos” el 30 de julio

Dos menores encuentran muertos a sus padres en el jacuzzi de su casa en Cullera, Valencia

Ya es oficial el mando único en Ceuta: el Gobierno habilita cinco polideportivos e infraestructuras estatales para acoger migrantes

Cientos de ceutíes se concentran frente a la Delegación del Gobierno para protestar por la gestión de la crisis

ECONOMÍA

España, paraíso de la inversión hotelera en Europa: solo Reino Unido la supera y casi la mitad del dinero va a hoteles de lujo

España, paraíso de la inversión hotelera en Europa: solo Reino Unido la supera y casi la mitad del dinero va a hoteles de lujo

Este es el precio de la gasolina este 26 de agosto en Madrid, Barcelona y otras ciudades

Este país pagará casi 50.000 euros a los padres que tengan hijos para impulsar la natalidad

La ‘guerra’ del aceite de oliva: italianos y españoles se disputan el control de Carbonell y otras grandes marcas

Los jóvenes con sueldo alto y sin ahorros no consiguen hipoteca: dependen de donaciones de sus padres para comprar vivienda

DEPORTES

El Real Madrid, un equipo en construcción: Mourinho vuelve al Bernabéu 13 años después con siete bajas y la presión de ganar

El Real Madrid, un equipo en construcción: Mourinho vuelve al Bernabéu 13 años después con siete bajas y la presión de ganar

La Fórmula 3 prueba el GP de Madrid y los pilotos opinan: “Es una pista realmente divertida”

Hamilton declara la guerra a Ferrari y se ve obligado a entonar el ‘mea culpa’ después: “En el calor del momento, la frustración puede salir”

Los últimos movimientos que pretende hacer el Atlético de Madrid en el mercado: dos fichajes in extremis y cuatro salidas

Balde quiere salir del FC Barcelona: el fichaje de Joao Cancelo y la irrupción de Xavi Espart decantan la decisión del jugador