De las urgencias al océano: una vuelta al mundo en solitario desde A Illa de Arousa

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Paula Fernández

Santiago de Compostela, 26 ago (EFE).- El médico australiano Matthew Wright quería dar la vuelta al mundo en velero desde hace 30 años y nunca encontraba el momento. Pero su trabajo en urgencias le ha hecho ver que la vida no espera y este domingo emprenderá una travesía de ocho meses desde A Illa de Arousa (Pontevedra).

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Lo hará a bordo del Agitator, un velero de casi 11 metros de eslora diseñado para cruceros oceánicos que desde hace cinco años duerme en A Illa, lugar que se ha convertido en su "segunda casa", asegura el médico de 56 años en una entrevista con EFE.

"Es un lugar muy agradable para pasar el tiempo. El entorno es precioso y es un sitio magnífico para navegar, ya que en las rías el mar está en calma. Es un lugar muy acogedor y, además, se disfruta de un delicioso Albariño y de un marisco fantástico", explica.

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Se lo recomendó un conocido que vive en Sanxenxo y allí ha encontrado el lugar para hacer realidad un sueño que llevaba 30 años en su cabeza. Cuando era joven no pudo hacerlo por el coste económico, y después llegaron sus hijos.

Su trabajo en urgencias médicas le ha hecho darse cuenta de que no podía aplazarlo más.

"A menudo te encuentras con personas que planeaban hacer ciertas cosas a los 65 o 70, al jubilarse, pero antes de eso sufren un problema de salud que nunca habían previsto. Soy muy consciente de ello y creo que este es un momento excelente en mi vida para lanzarme a hacerlo", cuenta.

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Se ha tomado un año sabático, llegó a España a principios de julio para preparar todo y partirá del puerto de O Xufre este domingo para emprender una aventura sin escalas y sin ayuda, pues viaja solo.

Pasará por Canarias y Cabo Verde, bajará hasta el Cabo Esperanza y seguirá la travesía al sur de Australia y Nueva Zelanda hasta pasar el Cabo de Hornos y regresar al Atlántico, donde volverá a poner rumbo hacia A Illa.

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El Cabo de Hornos será la etapa más peligrosa porque viajará muy al sur, a una latitud de 56 grados, con vientos y olas muy fuertes, tormentas y temperaturas muy bajas, además de ser un lugar "muy aislado, donde no hay muchos barcos".

Wright lleva GPS, aunque también echará mano de instrumentos tradicionales como el sextante y las cartas náuticas y es capaz de orientarse con el sol y las estrellas.

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La aventura incluye dos viajes: "Uno es para el barco y otro es para mí", dice Wright, que nunca se ha enfrentado a estar totalmente solo los ocho meses que calcula que durará la travesía.

Para el australiano, la navegación en solitario es el "desafío definitivo", y solo entre el 40 % y el 60 % de los que deciden emprender estas travesías logran completarla.

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"Hoy en día escalar el Everest es muy diferente a hace cincuenta años, porque tienes que ir en grupo. Pero esto no ha cambiado mucho en los últimos 50 años. Sigue siendo algo muy difícil y un desafío significativo, y supongo que eso es parte de lo que me atrae", señala.

Para afrontar la soledad, se ha cargado de libros y audiolibros -"la voz humana es muy reconfortante cuando estás ahí fuera solo"- y aprovechará el tiempo para enfrentarse a otro reto, el de aprender a tocar la trompeta.

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A Illa de Arousa estará presente todo el viaje en los dos enormes rótulos que decoran los lados del barco para promocionar la isla como un destino de calidad para la comunidad náutica.

Cuando vuelva al punto de partida, el australiano tiene muy claro lo primero que hará: comerse unos mejillones al vapor. EFE

(Foto)