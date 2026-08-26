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"De las sombras surge la luz", dice Antonio del Junco al retratar la "Sevilla secreta"

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 Alfredo Valenzuela

Sevilla, 26 ago (EFE).- El fotógrafo Antonio del Junco ha plasmado "La vida secreta de Sevilla" en la selección de fotografías que lleva ese título, quinientas imágenes en blanco y negro de las miles que ha tomado durante el año que ha dedicado a este trabajo con el convencimiento de que, ha dicho a EFE, "de las sombras surge la luz".

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Pintor y músico aficionado, poeta y novelista secreto, Antonio del Junco (Sevilla, 1957) es fotógrafo profesional desde los 18 años y ha publicado cuarenta libros de fotografía, la práctica totalidad de ellos dedicados a Sevilla y la mayoría de carácter turístico, de modo que haber incluido el adjetivo "secreta" en el título de su último trabajo ha causado cierta sorpresa.

Como muestra del carácter personal y subjetivo de este proyecto ha optado por el blanco y negro: "A los fotógrafos nos suele gustar más el blanco y negro porque el color distrae, mientras que el blanco y negro es esencial y se limita a la forma, a la luz y a la sombra".

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Después de algo más de cuarenta años trabajando muy cerca de los tópicos, Del Junco, autor también del libro "Los colores de Sevilla" que el Ayuntamiento de la ciudad emplea como regalo institucional, sabe reconocerlos y distanciarse y, por ejemplo, si se le pregunta por su rincón favorito de Sevilla responde que la Avenida de Reina Mercedes, un trazado hijo de la segunda mitad del siglo XX que se distingue por una fachada de 850 metros de soportales.

Del mismo modo, si se le hace elegir una sola imagen de "La vida secreta de Sevilla", señala la página 34, que reproduce por entero una de las imágenes que menos podrían asociarse a la idea de "Sevilla" y que, de hecho, está tomada en la isla de la Cartuja, en el patio del edificio del Pabellón del siglo XV de la Expo 92.

Esa foto reproduce dos mitades de grises muy oscuros divididos por una diagonal que es el perfil de unos escalones sin protección sobre el que se posa una leve luz solar, mientras que una paloma lejana y blanca, con las alas extendidas va a posarse sobre ellos.

Como algunos arquitectos y pintores pero sobre todo poetas, Del Junco es de los convencidos de que Sevilla es más romana que árabe, como revela otra de sus fotos favoritas en este trabajo, una cabeza romana del siglo I labrada en piedra sobre un fuste también romano, alrededor de los cuales juegan una serie de claroscuros, en una imagen tomada en un interior de la Casa de Pilatos, palacio renacentista.

La cubierta de "La vida secreta de Sevilla" también funciona como un aviso para desalentar a los amantes del tópico y satisfacer a los partidarios de la indagación, ya que es la imagen de una hornacina de uno de los patios de la misma Casa de Pilatos que contiene una escultura en mármol de un pequeño Cupido pensativo.

"Casi todo en Sevilla tiene dos nombres", ha asegurado el fotógrafo al señalar los nombres de algunas calles, avenidas, plazas y puentes, para subrayar también la cantidad de posibles enfoques para acercarse a la ciudad, y para insistir que con en este libro, probablemente el más personal de los suyos, ha reflejado sencillamente su Sevilla.

De ahí que haya incluido capítulos que se alejan de lo meramente turístico, como los consagrados al cementerio, al "silencio", al sol, a las estatuas o, en vez de a la Semana Santa, a la "Cuaresma", y que sea el mismo fotógrafo quien firma los textos del libro, en edición bilingüe con traducción al inglés de Andy Taylor.

"Es la visión de alguien que va a cumplir setenta años y que durante todo ese tiempo ha tratado de ir acumulando sensibilidad y conocimiento sobre la Sevilla que no es la turística", ha concluido sobre su último trabajo este artista que tiene seis hijos y cuatro nietos, entre los que hay un actor y una escenógrafa, y que tampoco elude el sentido del humor: Las últimas fotos de su libro son de grupos de turistas. EFE

(Foto) (Vídeo) (Audio)

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