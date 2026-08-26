Cannavaro respalda a Infantino: "En la presidencia de la FIFA ha hecho un gran trabajo"

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Roma, 26 ago (EFE).- Fabio Cannavaro, seleccionador de Uzbekistán y ganador del Balon de Oro en 2006, respladó este miércoles al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, después de que Italia retirara su apoyo a la candidatura para su reelección, y afirmó que no reconocer el "gran" trabajo que está haciendo sería "deshonesto".

"En los últimos diez años, el fútbol mundial ha mejorado. En los últimos diez años, las futbolistas y los futbolistas han vuelto al centro. En los últimos diez años, Gianni Infantino, en la presidencia de la FIFA, ha hecho un gran trabajo", dijo en su cuenta de la red social Instagram.

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"No reconocerlo sería intelectualmente deshonesto, además de una imposición forzada", subrayó el ganador del Mundial con Italia en 2006.

Sus palabras llegan después de que la Federación Italiana de Fútbol (FIGC) anunciara que retira su apoyo a la candidatura de Infantino para su reelección como presidente de la FIFA en las elecciones de 2027.

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La decisión de la entidad traslada una posición "clara y transparente" que busca alinearse con la UEFA y con su presidente, Aleksander Čeferin, frente "a las recientes iniciativas del mandatario de la FIFA en materia de gobernanza y del desarrollo del calendario y competiciones internacionales", se lee en una nota oficial de la FIGC.

Italia se sumó de este modo a otras federaciones como las de Inglaterra, Escocia, Dinamarca y Nueva Zelanda, entre otras, que ya han retirado su respaldo al dirigente suizo.

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En paralelo, también la UEFA, la AFC y la CONCACAF han pedido la dimisión del presidente por el frustrado intento de incorporar inversión privada a las competiciones de la FIFA, entre ellas la Copa del Mundo.

Por su parte, la CONMEBOL y la CAF -Confederación Africana-, anunciaron días atrás su respaldo a Infantino, al igual que un grupo de leyendas jugadores como Cafú, Roberto Carlos, Zanetti, Pepe o Felipe Melo, quienes apoyaron este miércoles al actual presidente de FIFA. EFE

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