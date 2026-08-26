Bruno Fernandes elegido mejor futbolista del año por el sindicato de Inglaterra

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Londres, 26 ago (EFE).- El portugués Bruno Fernandes, centrocampista del Manchester United, ha sido elegido por el sindicato de futbolistas de Inglaterra (PFA, por sus siglas en inglés) como el mejor jugador de la Premier League la temporada pasada.

El portugués, de 31 años y capitán del equipo, ya fue finalista el año pasado -cuando el premio fue para Mo Salah-. En la pasada temporada, Fernandes marcó diez tantos para los 'diablos rojos' y repartió 21 asistencias.

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"Es obviamente un momento de orgullo. Ellos (los colegas) son aquellos a los que te enfrentas en el campo y probablemente no es fácil votar a alguien contra el que juegas, así que sí, este es un momento muy bonito", dijo Fernandes al recibir el trofeo anoche en la gala de la PFA.

Fernandes hizo su debut en el United en febrero de 2020. Desde esa fecha y a lo largo de los 314 partidos disputados, ha marcado 110 goles y ha dado 106 asistencias.

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El premio a la mejor jugadora de la liga femenina fue para Bunny Shaw, del Manchester City, quien se lo lleva por segundo año, mientras que el de mejor jugador joven del año fue a parar a Nico O'Reilly, también del Manchester City. EFE