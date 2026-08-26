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Brennan: "Es fantástico lograr un doblete en mi primera gran vuelta"

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Roquetes (Tarragona), 26 ago (EFE).- El británico Matthew Brennan (Visma Lease a Bike) celebró el "fantástico éxito" de lograr un doblete en su primera participación en una gran vuelta por etapas, esta vez en la meta de Roquetes.

"No está nada mal. Un doblete es fantástico en la primera gran vuelta. Todo el mundo estuvo a tope durante todo el día, así que estoy muy agradecido de poder terminar la etapa otra vez con un triunfo. Es un alivio para todo el equipo, dijo Brennan tras la etapa.

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Brennan (Darlington, 21 años) reconoció el trabajo de todo el equipo durante toda la jornada disputada en la provincia de Tarragona.

"Tuvimos a so compañeros tirando al frente hasta los últimos kilómetros, y luego Wout Van Aert y Christophe Laporte hicieron un trabajo impresionante, ambos son ​​probablemente de los mejores del mundo para este tipo de cosas. Me apoyaron hasta la meta", admitió.

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Brennan explicó los riesgos en los últimos metros, cuando a punto estuvo de sufrir una caída.

"En la última curva perdí un poco el control de la rueda. La pintura estaba algo resbaladiza, pero por suerte, no me pasó nada. Christophe Laporte también lo notó un poco, pero lo gestionó muy bien, así que me alegro de que pudiéramos terminar con los brazos en alto".

"No diría que soy un velocista, y puedo subir bastante, así que en este tipo de terreno me va muy bien, sobre todo con el apoyo que tengo aquí. Incluso Stevie Kruijswijk y Bruno Armirail estuvieron fortísimos.

" Cuando tienes estos compañeros eso te da mucha confianza para intentar conseguir más victorias", concluyó. EFE

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