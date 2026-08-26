Barcelona rebaja a alerta la emergencia por el incendio de Collserola, ya estabilizado

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Barcelona, 26 ago (EFE).- El Ayuntamiento de Barcelona ha rebajado de emergencia a alerta el Plan de Actuación Municipal (PAM) por riesgo de incendio forestal, tras dar los bomberos por estabilizado el fuego declarado el martes por la tarde en Collserola, que ha afectado a un perímetro de 45 hectáreas.

La mejora de la situación ha permitido el regreso durante la noche de los 35 vecinos evacuados y el desconfinamiento esta mañana de los barrios de Torre Baró y Ciutat Meridiana, según ha informado el consistorio este miércoles en un comunicado.

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En la zona afectada, los equipos de extinción han realizado relevos de personal a primera hora de esta mañana para acabar de sofocar los focos secundarios activos en el interior del perímetro, tareas a las que se han reincorporado medios aéreos.

En el operativo participan unos 210 efectivos de Bombers de Barcelona, Bombers de la Generalitat, Guàrdia Urbana, Mossos d'Esquadra, el SEM y servicios municipales, mientras que Agents Rurals desinfecta los vehículos de emergencia por el protocolo preventivo de la peste porcina africana.

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El teniente de alcaldía de Seguridad, Albert Batlle, ha avanzado que la intervención se prolongará durante las próximas horas para evitar reavivamientos de los focos secundarios y ha pedido a los ciudadanos no acudir al parque natural para no entorpecer los trabajos.

Por seguridad, continúan cortadas al tráfico la carretera de Horta a Cerdanyola, la del cementerio de Collserola y la carretera Alta de les Roquetes, con 12 paradas anuladas en la línea 182 de autobús y servicio habitual en la L11 de metro. EFE

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