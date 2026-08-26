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Anna Nordqvist anuncia su retirada del golf profesional tras más de dos décadas

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Madrid, 26 ago (EFE).- La golfista sueca Anna Nordqvist, tres veces ganadora de torneos del Grand Slam y una de las jugadoras más destacadas del golf europeo en las últimas dos décadas, anunció este miércoles su retirada como profesional a través de un mensaje difundido en sus redes sociales.

En la publicación, la nórdica de 38 años, explicó que "no ha sido una camino fácil", e hizo un balance de una trayectoria marcada por los éxitos individuales y su estrecha relación con la Copa Solheim, ya que ha sido una refrente en esta competición.

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"No estoy segura de lo que el futuro me depara, pero con el corazón agradecido he decidido retirarme del golf profesional para centrarme en mi salud y mi familia", señaló Nordqvist, quien aseguró que afronta esta nueva etapa con ilusión y orgullo por el camino recorrido.

A pesar de "despedirse de algo que significa tanto para ella", confirmó que esta va a ser su última semana caminando dentro de las cuerdas compitiendo en el tour de la Copa Solheim.

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Nordqvist debutó como profesional en 2008, conquistó nueve títulos en el circuito LPGA y cuatro en el Ladies European Tour, además del Campeonato de la LPGA de 2009, el Evian Championship de 2017 y el Abierto Británico de 2021.

En la Copa Solheim, la sueca dejó una huella imborrable, debido a que participó en nueve ediciones con Europa y disputó 35 partidos, con 17 victorias. Asimismo, ejerció como vicecapitana en las ediciones de 2023 y 2024 y fue nombrada capitana del equipo europeo para la competición de 2026, que se disputará en los Países Bajos.

A lo largo de su carrera, se consolidó como una de las jugadoras más respetadas del circuito por su regularidad, su capacidad competitiva y su liderazgo dentro y fuera del campo. EFE

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