2-1. Un golazo de Pineda envía al Monterrey de Matías Almeyda a semifinales de Leagues Cup

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Andrea Montolivo

Bridgeview (EE.UU.), 25 ago (EFE).- Los Rayados de Monterrey sellaron este martes el billete para las semifinales de la Leagues Cup con un triunfo de mérito por 2-1 en el SeatGeek Stadium de Bridgeview (Chicago) contra el Chicago Fire, con un golazo decisivo de Orbelín Pineda en el minuto 83.

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Una volea de Pineda clasificó a un Monterrey que había tomado ventaja al borde del descanso de la mano de Víctor Guzmán al borde del descanso, tras un penalti fallado por Lucas Ocampos, y que había recibido el 1-1 del danés Philip Zinckernagel.

Monterrey disputará la próxima semana las semifinales de la Leagues Cup contra el ganador del partido entre América y Columbus Crew.

Se jugó en un SeatGeek Stadium repleto de aficionados y con un nutrido grupo de hinchas de Monterrey que vieron cómo su equipo compitió con carácter y agresividad ante el buen comienzo del Fire.

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La presión física ante Lewandowski frenó al polaco y el Monterrey, tras un arranque tímido, rompió la igualdad al borde del descanso. Lo saboreó en el 42, cuando Hugo Cuypers chocó en el área de penalti con el meta Chris Brady y consiguió una pena máxima. Lucas Ocampos la lanzó con potencia, pero estrelló el balón al poste.

Fue solo cuestión de minutos. En el quinto del tiempo añadido, Víctor Guzmán rompió la igualdad con un perfecto cabezazo tras un centro de Gerardo Arteaga.

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El Fire reaccionó en la reanudación, empujado por la gran actuación personal del lateral izquierdo Andrew Gutman. Fue suya la asistencia para el 1-1 de Zinckernagel a la hora de partido.

Se abrió una fase del encuentro en la que ambos equipos buscaron el gol. Ocampos sacudió a la defensa del Fire con su zanjada, pero fue una maravilla de Pineda en dar la alegría a Monterrey.

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En el 83, el ex del Celta Vigo superó al portero con un potente disparo cruzado de pierna derecha que acabó al fondo de las mallas para el 2-1.

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- Ficha técnica:

2. Monterrey: Esteban Andrada; Gerardo Arteaga, Carlos Salcedo, Víctor Guzmán, Ricardo Chávez; Orbelín Pineda, Óliver Torres (Ambriz, m.91); Jesús Corona (Jorge Rodrífuez, m.84), Lucas Ocampos, Diego Rossi (Luis Reyes, m.91); Hugo Cuypers (Orellano, m.94).

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1. Chicago Fire: Chris Brady; Jonathan Dean (Bamba, m.84), Joel Waterman, Jack Elliott, Andrew Gutman; Djé D’Avilla (Pineda, m.57), Sergio Oregel Jr. (Lod, m.57), Anton Salétros; Puso Dithejane (Haile Selassie, m.72), Robert Lewandowski, Philip Zinckernagel.

Goles: 1-0, m.45+5: Guzmán. 1-1, m.59: Zinckernagel. 2-1, m.83: Pineda.

Árbitro: Rubiel Vázquez (USA). Mostró cartulina amarilla a Salcedo (m.29) y a Rossi (m.87), de Monterrrey, y a Brady (m.42), Zinckernagel (m.45), Saletros (m.63), Gutman (m.80), del Fire.

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Incidencias: Partido correspondiente a los cuartos de final de la Leagues Cup disputado en el estadio SeatGeek Stadium de Bridgeview, en las afueras de Chicago, ante 18.131 espectadores. EFE