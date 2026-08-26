Espana agencias

2-1. Un golazo de Pineda envía al Monterrey de Matías Almeyda a semifinales de Leagues Cup

Guardar

Andrea Montolivo

Bridgeview (EE.UU.), 25 ago (EFE).- Los Rayados de Monterrey sellaron este martes el billete para las semifinales de la Leagues Cup con un triunfo de mérito por 2-1 en el SeatGeek Stadium de Bridgeview (Chicago) contra el Chicago Fire, con un golazo decisivo de Orbelín Pineda en el minuto 83.

PUBLICIDAD

Una volea de Pineda clasificó a un Monterrey que había tomado ventaja al borde del descanso de la mano de Víctor Guzmán al borde del descanso, tras un penalti fallado por Lucas Ocampos, y que había recibido el 1-1 del danés Philip Zinckernagel.

Monterrey disputará la próxima semana las semifinales de la Leagues Cup contra el ganador del partido entre América y Columbus Crew.

Se jugó en un SeatGeek Stadium repleto de aficionados y con un nutrido grupo de hinchas de Monterrey que vieron cómo su equipo compitió con carácter y agresividad ante el buen comienzo del Fire.

PUBLICIDAD

La presión física ante Lewandowski frenó al polaco y el Monterrey, tras un arranque tímido, rompió la igualdad al borde del descanso. Lo saboreó en el 42, cuando Hugo Cuypers chocó en el área de penalti con el meta Chris Brady y consiguió una pena máxima. Lucas Ocampos la lanzó con potencia, pero estrelló el balón al poste.

Fue solo cuestión de minutos. En el quinto del tiempo añadido, Víctor Guzmán rompió la igualdad con un perfecto cabezazo tras un centro de Gerardo Arteaga.

El Fire reaccionó en la reanudación, empujado por la gran actuación personal del lateral izquierdo Andrew Gutman. Fue suya la asistencia para el 1-1 de Zinckernagel a la hora de partido.

Se abrió una fase del encuentro en la que ambos equipos buscaron el gol. Ocampos sacudió a la defensa del Fire con su zanjada, pero fue una maravilla de Pineda en dar la alegría a Monterrey.

En el 83, el ex del Celta Vigo superó al portero con un potente disparo cruzado de pierna derecha que acabó al fondo de las mallas para el 2-1.

.

- Ficha técnica:

2. Monterrey: Esteban Andrada; Gerardo Arteaga, Carlos Salcedo, Víctor Guzmán, Ricardo Chávez; Orbelín Pineda, Óliver Torres (Ambriz, m.91); Jesús Corona (Jorge Rodrífuez, m.84), Lucas Ocampos, Diego Rossi (Luis Reyes, m.91); Hugo Cuypers (Orellano, m.94).

1. Chicago Fire: Chris Brady; Jonathan Dean (Bamba, m.84), Joel Waterman, Jack Elliott, Andrew Gutman; Djé D’Avilla (Pineda, m.57), Sergio Oregel Jr. (Lod, m.57), Anton Salétros; Puso Dithejane (Haile Selassie, m.72), Robert Lewandowski, Philip Zinckernagel.

Goles: 1-0, m.45+5: Guzmán. 1-1, m.59: Zinckernagel. 2-1, m.83: Pineda.

Árbitro: Rubiel Vázquez (USA). Mostró cartulina amarilla a Salcedo (m.29) y a Rossi (m.87), de Monterrrey, y a Brady (m.42), Zinckernagel (m.45), Saletros (m.63), Gutman (m.80), del Fire.

Incidencias: Partido correspondiente a los cuartos de final de la Leagues Cup disputado en el estadio SeatGeek Stadium de Bridgeview, en las afueras de Chicago, ante 18.131 espectadores. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Un estudio detecta cambios en la orina y la sangre de los bomberos 24 horas después de luchar contra un incendio

Investigadores de la Universidad de Oklahoma revelan que las alteraciones en las proteínas tras los incendios permiten detectar el riesgo de cáncer en bomberos

Un estudio detecta cambios en la orina y la sangre de los bomberos 24 horas después de luchar contra un incendio

Carlos Latre y Yolanda Marcos se separan: la historia de 22 años de amor que llega a su fin

Según informa la revista ‘Semana’, la pareja habría decidido poner punto y final a su matrimonio

Carlos Latre y Yolanda Marcos se separan: la historia de 22 años de amor que llega a su fin

Los tres árboles que nunca debes plantar junto a tu piscina: pueden arruinar la alberca

Sus flores, raíces y hojas convierten a estas especies populares de jardines españoles en una amenaza silenciosa para la piscina

Los tres árboles que nunca debes plantar junto a tu piscina: pueden arruinar la alberca

Este es el precio de la gasolina este 26 de agosto en Madrid, Barcelona y otras ciudades

Además del valor promedio de los carburantes en España, aquí están los costos más bajos

Este es el precio de la gasolina este 26 de agosto en Madrid, Barcelona y otras ciudades

Ya es oficial el mando único en Ceuta: el Gobierno habilita cinco polideportivos e infraestructuras estatales para acoger migrantes

El mando único en la ciudad autónoma se extenderá hasta final de año, concretamente hasta el 31 de diciembre de 2026. Pedro Sánchez podrá prorrogarlo o anularlo anticipadamente

Ya es oficial el mando único en Ceuta: el Gobierno habilita cinco polideportivos e infraestructuras estatales para acoger migrantes
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Dos menores encuentran muertos a sus padres en el jacuzzi de su casa en Cullera, Valencia

Dos menores encuentran muertos a sus padres en el jacuzzi de su casa en Cullera, Valencia

Ya es oficial el mando único en Ceuta: el Gobierno habilita cinco polideportivos e infraestructuras estatales para acoger migrantes

Cientos de ceutíes se concentran frente a la Delegación del Gobierno para protestar por la gestión de la crisis

Los narcos llevan diez años adulterando la cocaína que se vende en España con levamisol, un medicamento para matar parásitos en animales

Sánchez vuelve de vacaciones con intención de atajar la crisis de Ceuta un mes después: el Gobierno admite errores y aprueba nuevas leyes migratorias para adaptarse a la normativa de la UE

ECONOMÍA

Este es el precio de la gasolina este 26 de agosto en Madrid, Barcelona y otras ciudades

Este es el precio de la gasolina este 26 de agosto en Madrid, Barcelona y otras ciudades

Este país pagará casi 50.000 euros a los padres que tengan hijos para impulsar la natalidad

La ‘guerra’ del aceite de oliva: italianos y españoles se disputan el control de Carbonell y otras grandes marcas

Los jóvenes con sueldo alto y sin ahorros no consiguen hipoteca: dependen de donaciones de sus padres para comprar vivienda

Así es la vida en el piso 40 del rascacielos residencial más alto de Bélgica: “Cuando nos sentamos en el sillón, solo vemos el cielo, ni un solo edificio”

DEPORTES

La Fórmula 3 prueba el GP de Madrid y los pilotos opinan: “Es una pista realmente divertida”

La Fórmula 3 prueba el GP de Madrid y los pilotos opinan: “Es una pista realmente divertida”

Hamilton declara la guerra a Ferrari y se ve obligado a entonar el ‘mea culpa’ después: “En el calor del momento, la frustración puede salir”

Los últimos movimientos que pretende hacer el Atlético de Madrid en el mercado: dos fichajes in extremis y cuatro salidas

Balde quiere salir del FC Barcelona: el fichaje de Joao Cancelo y la irrupción de Xavi Espart decantan la decisión del jugador

La Juventus recupera el interés por Sorloth: el club italiano ha intensificado los contactos con el Atlético de Madrid para cerrar el fichaje