Espana agencias
Agregar Infobae enGoogle

Voluntarios de 'cenas solidarias' critican que se 'amenace' a quienes reparten bocadillos

Guardar

San Sebastián, 25 ago EFE).- Los voluntarios de Kaleko Afari Solidarioak (KAS) que reparten bocadillos en San Sebastián desde que el Ayuntamiento prohibió las 'cenas solidarias' que ese colectivo distribuía entre personas sin hogar ha criticado que son "identificados vigilados y amenazados con castigos" y han señalado que "llevar un carro de la compra empieza a ser sospechoso".

"No porque lleven nada peligroso, no porque se esté haciendo daño a nadie, sino porque se da de comer a personas hambrientas", ha señalado en un comunicado este colectivo que el pasado 7 de agosto denunció que varios voluntarios habían sido identificados por la policía local mientras repartían los bocadillos y "fotografiados sin su consentimiento".

PUBLICIDAD

El pasado 28 de julio el Ayuntamiento de la capital guipuzcoana prohibió las 'cenas solidarias' que distribuía KAS porque, según aseguró el alcalde, Jon Insausti, generaban "problemas de convivencia" en el entorno de los tres lugares en los que las repartían, donde la delincuencia se había "multiplicado por dos".

El colectivo ha asegurado en un comunicado que, desde entonces, la "solidaridad no ha desaparecido" y se ha organizado para "seguir llegando" donde las instituciones "no llegan".

PUBLICIDAD

Critica que, "mientras las calles se llenan de terrazas, turismo y consumo, parece que el problema es el carro en el que alguien lleva comida para personas que tienen hambre".

"El problema no es el bocadillo, es que haya personas con hambre y que se persiga a quienes intenten garantizar sus derechos en lugar de ayudarlos", concluye. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Comprueba los resultados del sorteo 2 la Triplex de la Once

Con las loterías de Juegos Once no solo tienes la opción de ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales

Comprueba los resultados del sorteo 2 la Triplex de la Once

Doñana sigue bajo la lupa de la Unesco: “La Junta de Andalucía no ha cumplido con la restauración de los corredores ecológicos”

La sobreexplotación del acuífero y el aumento de cultivos bajo plástico dificultan la recuperación de algunos espacios en el humedal, advierte WWF

Doñana sigue bajo la lupa de la Unesco: “La Junta de Andalucía no ha cumplido con la restauración de los corredores ecológicos”

Falafel de lentejas: una receta fácil y original para consumir legumbres de forma diferente

Este falafel queda de maravilla si se sirve en pan de pita acompañado de una ensalada fresca, tahini o salsa de yogur y encurtidos

Falafel de lentejas: una receta fácil y original para consumir legumbres de forma diferente

La generación que no puede permitirse ser madre ni padre: tener un hijo antes de los 30 dispara hasta diez veces más el riesgo de pobreza severa

Un análisis de Fedea sobre 17 años de datos revela que los hogares jóvenes con hijos sufren una penalización económica que persiste incluso cuando los ingresos son similares a los de familias sin menores

La generación que no puede permitirse ser madre ni padre: tener un hijo antes de los 30 dispara hasta diez veces más el riesgo de pobreza severa

España acelera la construcción de vivienda protegida, pero llega tarde a una crisis de precios sin techo

El Gobierno termina 5.215 pisos sociales en el primer trimestre, pero el parque de alquiler asequible apenas representa el 3,5% del total

España acelera la construcción de vivienda protegida, pero llega tarde a una crisis de precios sin techo
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La DGT multará a los conductores de ‘coches zombi’ con 1500 euros y podrá inmovilizar el vehículo en el acto

La DGT multará a los conductores de ‘coches zombi’ con 1500 euros y podrá inmovilizar el vehículo en el acto

Multas por 1.300 euros por viajar nueve personas en un coche de cinco plazas: les pararon en un peaje en Navarra y cuatro de ellos eran menores sin protección

Mohamed VI indulta este lunes a más de 630 personas, incluidos condenados por “extremismo y terrorismo” y más de un millar en 10 días

Un ministro marroquí defiende la “liberación de las ciudades ocupadas” y menciona a Ceuta delante de Mohamed VI en una ceremonia religiosa

Qué significa que el Gobierno active el mando único en Ceuta: Zapatero lo constituyó durante la crisis de los cayucos en 2006

ECONOMÍA

La generación que no puede permitirse ser madre ni padre: tener un hijo antes de los 30 dispara hasta diez veces más el riesgo de pobreza severa

La generación que no puede permitirse ser madre ni padre: tener un hijo antes de los 30 dispara hasta diez veces más el riesgo de pobreza severa

España acelera la construcción de vivienda protegida, pero llega tarde a una crisis de precios sin techo

Juanma Lorente, abogado laboralista: “Si estás harto y quieres irte de la empresa con indemnización y paro, aprovecha esto”

Rafael Alonso, psicólogo experto en bienestar laboral: “Antes de aceptar un trabajo, pregunta por qué se fue la persona que ocupaba ese puesto”

Los hoteles valencianos amenazan con abandonar el Imserso si el Gobierno no sube unas tarifas que no cubren costes

DEPORTES

Mourinho tiene un objetivo: acabar con el “bullying” a Vinicius en los estadios españoles

Mourinho tiene un objetivo: acabar con el “bullying” a Vinicius en los estadios españoles

Carlos Espí y un giro de 180 grados en seis meses: de suplente con el Levante a niño bonito de Mourinho en el Real Madrid

Hjulmand vivió en el Sporting de Lisboa la misma situación que Julián: rumores de salida y la negativa del club antes de recalar en el Atlético de Madrid

El granizo obliga a cancelar la tercera etapa de la Vuelta a España: restaban solo 15 kilómetros para la meta

El refugio de Marc Cucurella en Madrid: está ubicada en una de las zonas más lujosas, casas de más de 4.000 euros/m² y vigilancia las 24 horas