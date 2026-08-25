Voluntarios de 'cenas solidarias' critican que se 'amenace' a quienes reparten bocadillos

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San Sebastián, 25 ago EFE).- Los voluntarios de Kaleko Afari Solidarioak (KAS) que reparten bocadillos en San Sebastián desde que el Ayuntamiento prohibió las 'cenas solidarias' que ese colectivo distribuía entre personas sin hogar ha criticado que son "identificados vigilados y amenazados con castigos" y han señalado que "llevar un carro de la compra empieza a ser sospechoso".

"No porque lleven nada peligroso, no porque se esté haciendo daño a nadie, sino porque se da de comer a personas hambrientas", ha señalado en un comunicado este colectivo que el pasado 7 de agosto denunció que varios voluntarios habían sido identificados por la policía local mientras repartían los bocadillos y "fotografiados sin su consentimiento".

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El pasado 28 de julio el Ayuntamiento de la capital guipuzcoana prohibió las 'cenas solidarias' que distribuía KAS porque, según aseguró el alcalde, Jon Insausti, generaban "problemas de convivencia" en el entorno de los tres lugares en los que las repartían, donde la delincuencia se había "multiplicado por dos".

El colectivo ha asegurado en un comunicado que, desde entonces, la "solidaridad no ha desaparecido" y se ha organizado para "seguir llegando" donde las instituciones "no llegan".

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Critica que, "mientras las calles se llenan de terrazas, turismo y consumo, parece que el problema es el carro en el que alguien lleva comida para personas que tienen hambre".

"El problema no es el bocadillo, es que haya personas con hambre y que se persiga a quienes intenten garantizar sus derechos en lugar de ayudarlos", concluye. EFE

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