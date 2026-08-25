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Un ministro marroquí habla de la liberación de Ceuta y Melilla ante Mohamed VI durante una celebración religiosa

11/03/2025 El rey Mohamed VI de Marruecos y su heredero, el príncipe Moulay Hasán POLITICA MAGREB AFRICA INTERNACIONAL MARRUECOS MAP
11/03/2025 El rey Mohamed VI de Marruecos y su heredero, el príncipe Moulay Hasán POLITICA MAGREB AFRICA INTERNACIONAL MARRUECOS MAP
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El ministro marroquí de Asuntos Islámicos, Ahmed Toufiq, ha vuelto a plantear la reivindicación de Marruecos sobre Ceuta y Melilla y lo ha hecho con motivo de una festividad religiosa presidida por el rey Mohamed VI y en la que también estaban presentes el príncipe heredero, Mulay Hasán, y el primer ministro, Aziz Ajanuch.

En su discurso durante la celebración en el Palacio Real de Rabat de la festividad del Eid al Maulud que conmemora el nacimiento del profeta Mahoma, Toufiq se ha referido a las dos ciudades autónomas recurriendo a dos eruditos islámicos nacidos en Ceuta en época anterior a que dicho territorio del norte de África pasara a estar bajo soberanía española, en 1580.

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Así, según ha informado la agencia oficial MAP, el ministro ha resaltado el "profundo vínculo" de los marroquíes con Mahoma, que se manifiesta a través de una expresión de carácter político, como es la comandancia de los creyentes que ostenta el monarca como descendiente del profeta, y otra de carácter espiritual y emocional.

En esta segunda expresión, Toufiq se ha referido a las obras del cadí Ayyad 'Tratado sobre las virtudes curativas del conocimiento de los derechos del Profeta' y de Abú al Abbas al Zafi 'Antología de poemas compuestos en celebración del nacimiento del ilustre Profeta'. A ellas sumó la obra del imán Al Jazuli 'Las guías hacia los caminos del Bien', cuyas oraciones que han sido enarboladas por los marroquíes "en su lucha sagrada para liberar las ciudades ocupadas situadas a lo largo del océano Atlántico a comienzos de la época contemporánea".

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El cadí Ayyad nació en Ceuta a finales del siglo XI y fue juez de dicha ciudad, además de ejercer también brevemente como juez de Granada, y es considerado como uno de los siete santos de Marrakech, al igual que el imán al Jazuli, quien vivió en el siglo XV y es una figura destacada del sufismo en Marruecos. Por lo que se refiere a Al Zafi, nació en Ceuta y era miembro de la familia gobernante de la misma en el siglo XIII.

Las palabras del ministro de Asuntos Religiosos, empleando argumentos de índole religiosa e histórica, se producen tras las declaraciones que ha realizado en las últimas semanas, a raíz de la entrada de unos 80.000 migrantes en Ceuta entre el 30 y el 31 de agosto, el ministro de Justicia marroquí, Abdellatif Ouahbi, quien ha reivindicado los "derechos históricos y geográficos" de Marruecos sobre Ceuta y Melilla y planteado la necesidad de un diálogo sobre la cuestión con España.

El acto, según la agencia MAP, contó también con la presencia de los presidentes de las dos Cámaras del Parlamento, consejeros del rey, miembros del Gobierno, los presidentes de las instancias constitucionales, los oficiales superiores del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas Reales, miembros del cuerpo diplomático islámico acreditado en Rabat, así como de varios ulemas y otras personalidades civiles y militares.

El monarca llegó a Rabat en un vehículo conducido por el príncipe heredero y en el que viajaban a bordo dos de sus más estrechos consejeros, Fuad Alí el Himma y Taieb Fassi Fihri, según distintas imágenes difundidas a través de las redes sociales.

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