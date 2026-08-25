Robles admite que se llegó tarde a Ceuta: "Algo se habrá hecho mal"

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Madrid, 25 ago (EFE).- La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha reconocido este martes que se ha llegado tarde en Ceuta "porque la gente está sufriendo", así como también ha admitido que "algo se habrá hecho mal", por lo que ha pedido disculpas a los ciudadanos ceutíes.

Robles ha hecho estas consideraciones durante su comparecencia en la Comisión de Defensa del Congreso, para explicar la gestión de su departamento en la gestión de la crisis migratoria de Ceuta tras la entrada masiva de migrantes desde Marruecos a finales de julio.

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La ministra ha afirmado que no cree en las narrativas sino en los hechos y, por ello, ha subrayado que si los ciudadanos de Ceuta se sienten abandonados, angustiados, solos y tristes, "es porque algo habremos hecho mal y eso hay que reconocerlo".

"Se lo he reconocido personalmente a ellos y lo reconozco en la sede de la soberanía popular porque nadie es perfecto", ha dicho Robles, quien ha insistido en pedir disculpas a los ceutíes, a los que ha trasladado su "apoyo total y absoluto".

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"Por lo tanto, vuelvo a insistir: si se ha llegado tarde, que se habrá llegado tarde, que se ha llegado tarde porque la gente está sufriendo, mis disculpas, pero que nadie, ningún ministro de ningún Gobierno, de ningún lugar del mundo cuestione a Ceuta y a Melilla", ha subrayado.

"Ceuta y Melilla son España, la mejor España, y no se tocan", ha vuelto a advertir.

Robles ha emplazado a aprender lecciones para que la situación no se vuelva a producir y ha dicho que no quería "poner paños calientes a una realidad que es una realidad que está ahí". EFE

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