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Las marcas de distribución ayudan en el ahorro a la vuelta de vacaciones, según un estudio

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Madrid, 25 ago (EFE).- Las marcas de distribución se consolidan como una opción para contener el gasto en la cesta de la compra, pues más del 75 % de los consumidores considera que ofrecen una buena relación calidad-precio, según un estudio difundido este martes por EAE Business School.

La escuela de negocios ha resaltado que septiembre se presenta como un momento clave para recuperar el control del presupuesto familiar y optimizar el gasto en la cesta de la compra y, en este contexto, las marcas de distribución son una alternativa para "contener el desembolso sin renunciar a la calidad".

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Su estudio destaca que estas marcas representan ya el 54 % del mercado de gran consumo en España, según datos de la consultora NIQ, y son percibidas como "un 22 % más económicas que las marcas de fabricantes".

Un tercio de los españoles dice que ha aumentado su consumo de marca de distribución respecto al año anterior, según EAE Business School

Los datos del estudio muestran que esta elección no responde únicamente a una cuestión económica: el 70 % de los españoles se declara satisfecho con las marcas de distribución, mientras que otro 70 % considera que ofrecen productos de buena calidad y el 72 % afirma que cuentan con productos de confianza.

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Por otro lado, el 53 % de los españoles considera que la sostenibilidad es un factor decisivo en la compra, mientras que el 66 % identifica el ahorro de costes como el principal beneficio de apostar por marcas de distribución comprometidas con la sostenibilidad.

Esta es una tendencia que no se circunscribe solo a España, ya que según ha constatado EAE con datos de Nielsen, en 2024 las ventas totales de marcas propias en 17 países europeos alcanzaron los 352.000 millones de euros, con una cuota media del 38,1 %, mientras que en mercados como España, Suiza, Reino Unido y Alemania, la cuota supera el 45 %.

Según datos facilitados a EFE Agro por la consultora Worldpanel by Numerator, la marca de distribución ha seguido creciendo en todos los sectores en el último año móvil hasta julio de 2026, con gran impulso por parte de las cadenas de surtido corto.

Estas marcas representan actualmente el 47,3 % de la cuota de valor del mercado de gran consumo envasado dentro del hogar (sin frescos perecederos), mientras que solo en la alimentación envasada la cuota es del 48,8 %, frente al 47,5 % del año móvil anterior hasta julio de 2025.

Por cadenas, Mercadona continúa manteniendo el liderazgo, con un peso del 49,7 % del total del valor de la marca de distribución (50,4 % en 2025), seguida de Lidl (13,5 %), Carrefour (7,9 %) y DIA (6,2 %), entre otras. EFE

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