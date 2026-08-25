España se medirá con Portugal, Bielorrusia y Suiza en su grupo de la Superfinal

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Redacción Deportes, 25 ago (EFE).- Portugal, Bielorrusia y Suiza serán los rivales de la selección española absoluta masculina de fútbol playa en el grupo B d la Superfinal de la 'Euro Beach Soccer League 2026', que se disputará del 8 al 13 de septiembre en Viareggio (Italia).

El equipo dirigido por Christian Méndez comenzará su preparación el 1 de septiembre con una concentración en El Toyo-Retamar (Almería), que se prolongará hasta el día 6 y servirá para completar los últimos entrenamientos antes del desplazamiento a Italia.

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El seleccionador ha citado inicialmente a dieciséis jugadores, de los que saldrá la convocatoria definitiva, ya que antes del viaje a Florencia se realizarán dos descartes.

En el grupo B, España debutará el martes 8 de septiembre ante Suiza a las 16.45 horas y, tras la jornada de descanso del miércoles, se enfrentará el jueves 10 a Bielorrusia y cerrará la fase de grupos el viernes 11 ante Portugal, ambos encuentros también a las 16.45.

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Por su parte, el grupo A de este Campeonato de Europa está integrado por las selecciones de Italia, Dinamarca, Alemania y Moldavia.

Los partidos decisivos se disputarán durante el fin de semana del 12 y 13 de septiembre, con los 'play-offs' y la lucha por las posiciones finales, y la final masculina está prevista para el domingo día 13 a las 18.00 horas. EFE

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jmd/cc/mr