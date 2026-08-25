Enrique Santiago (IU) acusa a Marruecos de tomar Ceuta como rehén con un "ataque híbrido"

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Ceuta, 24 Ago (EFE).- El portavoz parlamentario de Izquierda Unida (IU), Enrique Santiago, ha acusado este martes a Marruecos de haber tomado "como rehén" a Ceuta mediante un "ataque híbrido organizado", que habría contado con el apoyo de Estados Unidos e Israel.

En declaraciones a RNE durante su visita a la ciudad, Santiago ha rechazado que exista un "efecto llamada migratorio" y ha defendido que la prioridad debe ser "normalizar la situación lo más pronto posible", garantizando el derecho de asilo, la acogida humanitaria y unas condiciones dignas para las personas migrantes que permanecen en la ciudad.

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El dirigente de IU ha considerado "imprescindible" descongestionar Ceuta y facilitar la salida hacia la península de las personas que continúan en la ciudad después de la entrada masiva de finales de julio para que puedan continuar allí los procedimientos administrativos y de asilo que correspondan.

Ha señalado especialmente a los solicitantes de protección internacional y a los menores no acompañados, para los que ha reclamado que se mantengan las garantías previstas por la legislación europea, internacional y española, así como que se tramiten sus expedientes de retorno cuando legalmente proceda.

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A su juicio, la permanencia de un elevado número de personas en Ceuta supone un problema específico debido a las "limitaciones territoriales" de la ciudad y está afectando al "normal desenvolvimiento de la sociedad ceutí", por lo que ha insistido en la necesidad de acelerar las salidas hacia la península.

El portavoz parlamentario de IU también ha reclamado poner fin a los "discursos xenófobos y racistas" que, según ha denunciado, están extendiendo gobiernos conservadores de la Unión Europea y fuerzas políticas de derecha y ultraderecha mediante un "alarmismo injustificado".

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Para Santiago, la respuesta a la situación debe combinar la protección de las personas migrantes con la recuperación de la normalidad en Ceuta, sin convertir la crisis en un argumento para alimentar discursos contra la inmigración.

El diputado ha insistido finalmente en que la descongestión de la ciudad y el traslado a la península de quienes deban continuar allí sus procedimientos son medidas "imprescindibles" para avanzar hacia la normalización de la situación. EFE

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