El Omega de Kiki Morente, Lagartija Nick e Israel Galván despide el ciclo Lorca y Granada

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Granada, 25 ago (EFE).- El ciclo Lorca y Granada se despide esta semana del teatro del Generalife con el Omega de Kiki Morente, Lagartija Nick e Israel Galván, un espectáculo que conmemora el mítico álbum que firmó Enrique Morente hace tres décadas y para el que ya no quedan entradas.

Kiki Morente, Lagartija Nick e Israel Galván protagonizan 'Omega', el espectáculo con el que acaba una nueva edición del Lorca y Granada en los Jardines del Generalife.

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La propuesta, creada para conmemorar el 30 aniversario del mítico disco de Enrique Morente y Lagartija Nick, ha agotado las localidades para las tres funciones previstas desde el jueves y hasta el sábado en el Teatro del Generalife.

Las más de 1.600 butacas del recinto escénico de la Alhambra se llenarán para celebrar una obra que marcó un antes y un después en la historia de la música española.

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Inspirado en los universos poéticos de Federico García Lorca y Leonard Cohen, Omega continúa siendo, tres décadas después de su estreno, un símbolo de libertad creativa, riesgo artístico y fusión de lenguajes.

Este homenaje no pretende reproducir la obra original, sino revisitar su espíritu y su capacidad de romper fronteras artísticas, siguiendo la estela creativa que impulsó Enrique Morente.

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La conmemoración reúne además varias efemérides significativas: los treinta años de 'Omega', los noventa años del asesinato de Federico García Lorca, los diez años del fallecimiento de Leonard Cohen y los veinticinco años del ciclo Lorca y Granada.

En esta nueva puesta en escena de Omega, Kiki Morente lidera el espectáculo al frente del cante, acompañado por Lagartija Nick, con Antonio Arias como voz y figura central de la banda granadina.

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El elenco reúne además a destacados músicos y artistas de diferentes disciplinas: Juan Codorníu a la guitarra, Eric Jiménez a la batería, Juan José Machuca a los teclados, Israel Galván al baile, Nano del Amalio y Jorge Pisa 'El Boli' a la guitarra flamenca, y Popo Gabarre y Curro Conde a la percusión. Completan la formación Noemí Humanes, Aroa Palomo, Dani Bonilla y Antonio Carbonell en coros y palmas.

La propuesta suma la dirección escénica de la sevillana Verónica Morales y la dirección musical de Víctor Martínez, responsables de articular una mirada contemporánea sobre una obra que marcó un antes y un después en la historia de la música española.

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Kiki Morente, hijo del maestro Enrique Morente y de la bailaora Aurora Carbonell, creció rodeado de arte y representa la continuidad de uno de los legados más influyentes del flamenco contemporáneo.

Estará acompañado de Lagartija Nick, una de las bandas esenciales de la música española contemporánea que nació en 1991 en Granada y que ha construido una trayectoria marcada por la experimentación y la búsqueda constante de nuevos lenguajes sonoros.

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Completa este encuentro artístico Israel Galván, considerado uno de los grandes renovadores del flamenco actual. EFE

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