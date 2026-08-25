El Léleman Conqueridor ficha al receptor argentino Mauro Zelayeta

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Valencia, 25 ago (EFE).- El Léleman Conqueridor anunció este martes el fichaje para la temporada 2026-2027 del receptor argentino Mauro Zelayeta, que llega procedente de Ciudad Vóley, en el que conquistó la División de Honor de Argentina a principios de agosto junto a Jonás Ponzio, también nuevo jugador del conjunto valenciano.

“Mi fichaje con el Conqueridor ya viene desde hace unos años, el club quería que viniera y yo también tenía ganas, pero por algunas cosas no se daba. Este año tenía ganas de salir de Argentina. Conocía Valencia, lo profesional y lo bien que se manejan en el club, que eso para mí es lo primordial. Son muy profesionales en todas las áreas, tanto la directiva, como el staff y la plantilla, eso terminó de cerrar mi fichaje”, expresó.

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Zelayeta, de 26 años, fue nombrado mejor atacante externo en los Juegos Panamericanos de 2021 y 2023, así como de la Liga Argentina en la temporada 2024/2025.

“La Liga Argentina es muy competitiva, con buenos jugadores y se siente la pasión que tienen los argentinos. Eso lleva a que la competencia sea mayor”, destacó.

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Zelayeta también cuenta con un pasado en España y ya se enfrentó al Conqueridor cuando militaba en el Pamesa Teruel.

“De la Superliga tengo muy buenos recuerdos, me gustó mucho cuando estuve en España. Es muy competitiva, donde hasta el último equipo le puede ganar al primero y eso habla del gran nivel que hay en la competición”, contó en declaraciones al club.

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“Creo que les puedo aportar mi juego desde la recepción, el ataque y también desde el saque. Este año somos un gran equipo, donde cualquiera puede jugar, pero va a estar muy peleado. Al final eso está bueno porque la competencia externa hace que el equipo en general juegue mucho mejor”, agregó.

Sobre los objetivos del equipo, Zelayeta explicó: “Los objetivos creo que están claros. Principalmente es llegar a semifinales de Superliga, clasificar a Copa del Rey y alcanzar mínimo también esas semifinales".

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"Pero uno siempre se prepara para lo mejor, para llegar a la final y estar entre los primeros, y creo que apuntamos un poco a eso. Se puede dar más o menos, pero creo que las metas las tenemos claras y vamos a tirar todos para llegar lo más alto posible”, concluyó. EFE

plm sm/Ism