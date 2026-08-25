El CGPJ urge a Justicia a agilizar el protocolo de apoyo a Ceuta para casos urgentes

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Madrid, 25 ago (EFE).- La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha reiterado al Ministerio de Justicia la necesidad de convocar la Comisión Mixta para ratificar el protocolo de medidas de apoyo y refuerzo de cara a Ceuta.

Este martes, la Permanente ha abordado nuevamente la situación de los juzgados y la administración de Justicia en la ciudad autónoma tras las medidas de refuerzo adoptadas por razones de urgencia por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Ceuta.

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Hasta que la situación se normalice tras la entrada masiva de migrantes en Ceuta, los juzgados de la ciudad autónoma contarán siempre con dos jueces de guardia y se convocará un refuerzo para la plaza con competencias en violencia sobre la mujer.

Más allá de tomar conocimiento de estas medidas, la Permanente ha acordado por mayoría reiterar al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, como viene haciendo desde el pasado mayo, la necesidad de convocar la Comisión Mixta con el fin de ultimar el texto del protocolo de medidas de apoyo y refuerzo de forma que pueda procederse a su ratificación a la mayor brevedad posible, según informa el órgano de gobierno de los jueces.

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La ratificación del protocolo, que fue firmado en 2019, permitiría agilizar la adopción de dichas medidas y evitar demoras en su aplicación, especialmente en aquellos supuestos que revisten carácter urgente como el que afecta a Ceuta, dice el CGPJ. EFE