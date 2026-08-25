El C.D Leganés y el Getafe acuerdan la cesión de Álex Sancris al conjunto pepinero

Guardar

Madrid, 25 ago (EFE).- El C.D Leganés anunció este martes un acuerdo con el Getafe para la cesión por una temporada de Álex Sancris, que llega para reforzar el frente de ataque del equipo entrenado por Rubén Albés.

El pacto entre los dos clubes madrileños incluye también una opción de compra condicionada al final de temporada, informó el C.D Leganés en un comunicado.

PUBLICIDAD

El centrocampista ofensivo de 29 años, formado en el Trival Valderas, ya militó durante cuatro temporadas en el filial pepinero, al que llegó en 2018 y con el que consiguió el ascenso a Segunda Federación en 2021, capitaneando al equipo en su primera campaña en la categoría y convirtiéndose en su máximo goleador con diez dianas.

En 2022, fichó por el Linares y, sólo un año después, le llegó la oportunidad de debutar en el fútbol profesional de la mano del Burgos C.F. Dos temporadas más tarde, dio el salto a Primera División de la mano del Getafe C.F, con quien disputó veintiún partidos oficiales y consiguió clasificarse para la Liga Conferencia.

PUBLICIDAD

Ahora, Sancris regresa a Leganés, a cuya disciplina se incorporó este martes. Su presentación oficial tendrá lugarel miércoles a partir de las 13:00 horas en el Estadio Ontime Butarque. EFE