Diez heridos en el primer encierro de San Sebastián de los Reyes (Madrid)

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San Sebastián de los Reyes (Madrid), 25 ago (EFE).- El primer encierro de las fiestas del municipio madrileño de San Sebastián de los Reyes ha concluido con diez heridos, nueve de ellos leves y uno con pronóstico reservado por un traumatismo craneoencefálico, por lo que ha sido derivado al Hospital Infanta Sofía.

Así se lo ha confirmado a EFE el jefe de Protección Civil de la localidad, Pedro Martínez, quien ha abundado que se ha decidido trasladar al hospital al herido de mayor gravedad, que ha sufrido la contusión en una caída en calle Real, para que se le realice un escáner y comprobar si tiene daños internos.

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Martínez ha recalcado que el balance de esta primera cita es “muy bueno”, porque la mayoría de los heridos han podido ser dados de alta a los pocos minutos de ser atendidos en los diferentes puntos sanitarios y hospitales de campaña que hay dispuestos a lo largo del recorrido.

La carrera, que ha contado con toros de la ganadería Hermanos Tardieu, ha tenido 1.800 corredores y unos 10.000 espectadores.

Martínez ha manifestado que ha sido “muy rápida”, con una duración de 1:40 minutos en la manga y 2:08 minutos hasta que todos los animales han entrado en los corrales.

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Por su parte, el concejal de Festejos, Carlos Bolarín, ha señalado que el encierro ha mantenido el carácter de estas carreras taurinas de San Sebastián de los Reyes, “con chispita desde el primer tramo hasta que los animales han llegado a los corrales de la plaza de toros”.

Además, ha puesto en valor que los toros han ido abriendo la manada, lo que ha facilitado que “los corredores puedan ir jugando y se vayan arrimando más” a las reses, dejando “carreras espectaculares”.

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Además, Bolarín ha recordado que esta noche, a las 22:00 horas, tendrá lugar el único encierro nocturno de las fiestas, con toros de la ganadería Hermanos García Jiménez, una cita en la que se suele multiplicar por cinco o seis el número de asistentes, al ser el único encierro nocturno de la región.

(foto) (vídeo)

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