Andalucía cree que la ley de vivienda ha tenido "el efecto contrario" en zonas tensionadas

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Málaga, 25 ago (EFE).- La consejera andaluza de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio, Rocío Díaz, ha afirmado este martes que, a raíz de la ley de vivienda estatal, donde "se han puesto en marcha las zonas tensionadas" se ha conseguido "el efecto contrario" al que se buscaba.

"Se ha retirado más vivienda del mercado y ha subido el precio de la vivienda porque hay temor a la ocupación ilegal y temor provocado por una ley estatal que no está dando respuesta a las necesidades que tiene la vivienda", ha afirmado Díaz, que ha visitado las obras del albergue de Marbella (Málaga).

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Ha lamentado que la ley de vivienda del Gobierno central "no se consensuó con las comunidades autónomas", cuya opinión "no se tuvo en cuenta", y "así nos va con esa ley de vivienda".

Mientras, en Andalucía se ha puesto en marcha el Plan Vive, se sacó "adelante la ley del suelo, la LISTA (Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía) y su reglamento, y un decreto de medidas urgentes en materia de vivienda al que se han acogido 180 municipios de todo color político" en la comunidad autónoma, según la consejera.

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Ese decreto "hace posible, sin cambiar la normativa, cambiar el uso del suelo, sin cambiar el planeamiento, para construir vivienda protegida".

"Hemos aprobado después de muchas reuniones, mucho consenso y mucho trabajo, la ley de vivienda de Andalucía", ha señalado Díaz, porque la Junta quiere "poner todo el suelo a disposición para construir vivienda protegida y vivienda asequible", y "ese es el objetivo que se ha marcado este Gobierno de la mano de los ayuntamientos".

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La titular de Vivienda ha subrayado que "ningún municipio de Andalucía ha solicitado la zona tensionada", cuya declaración "es competencia de la comunidad autónoma". EFE