Vox insta a la Fiscalía a iniciar ya los procedimientos para expulsar a los inmigrantes de Ceuta

17/01/2026 Jorge Buxadé (Vox) ha visitado este sábado Zaragoza en la precanpaña del 8-F. ESPAÑA EUROPA ARAGÓN POLÍTICA VOX

Guardar

El líder de la delegación de Vox en Bruselas, Jorge Buxadé, ha urgido este viernes a la Fiscalía "a cumplir la ley" e inicie ya los procedimientos para expulsar a los inmigrantes que entraron ilegalmente en Ceuta a finales de julio.

En una entrevista concedida a Antena 3, recogida por Europa Press, Buxadé ha señalado que el Estado tiene que "asumir su responsabilidad" y que "tiene la competencia de ordenar la repatriación, el retorno, la expulsión" de todas las personas que entraron y permanecen en la ciudad autónoma de forma irregular, y ha insistido en que "se tiene que cumplir la ley".

PUBLICIDAD

Así, ha reclamado a la Fiscalía que comience ya los procedimientos "individualizados" que permitan "deportar" a los inmigrantes. "¿Cuántos se han iniciado ya? ¿Cuántos se han instruido ya? ¿O la Fiscalía simplemente se dedica a lanzar amenazas a los vicepresidentes de Vox cuando dicen que se tiene que cumplir la ley?", se ha preguntado.

SÁNCHEZ LO SABIA Y NO HIZO NADA

Buxadé ha asegurado que el presidente, Pedro Sánchez, "conocía" la posibilidad de que se produjera la entrada masiva "y no hizo nada para evitarlo", por lo que ha concluido la "evidente, exclusiva y directa responsabilidad" de su Gobierno.

PUBLICIDAD

"Vimos todos en las redes sociales, en los medios de comunicación esas imágenes de cientos de personas, miles de personas entrando sin ningún tipo de control, no se reforzó con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, no se desplegó al Ejército", ha enumerado.