Trepy, jugador del Cagliari, sale de la UCI tras mejorar del accidente en una piscina

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Roma, 21 ago (EFE).- El futbolista del Cagliari Yael Trepy, ingresado en un hospital de Cerdeña tras estar a punto de ahogarse en una piscina, salió de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y evoluciona favorablemente después de despertar del coma inducido hace dos días, según informó este viernes el club italiano.

El jugador, de 20 años, mantiene un estado clínico estable y ya no necesita asistencia intensiva, según el último parte médico del centro hospitalario Santissima Annunziata de Sassari, divulgado por la entidad sarda.

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Trepy fue trasladado desde la UCI al Servicio de Neumología, donde continuará con el tratamiento y la vigilancia de su estado respiratorio.

El futbolista, además, comenzó a movilizarse con la ayuda de un fisioterapeuta.

Trepy ingresó en el hospital de Sassari después de que, según explicó el Cagliari, estuviera a punto de ahogarse en una piscina tras quedarse dormido al sol durante horas y acabar en la zona profunda, donde no pudo mantenerse a flote al no saber nadar.

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El jugador, que se encontraba de vacaciones con unos amigos en el norte de la isla italiana, fue encontrado inconsciente y con abundante agua en los pulmones, por lo que tuvo que ser intubado y trasladado al hospital, donde permaneció varios días en cuidados intensivos y en coma inducido hasta el pasado miércoles.

Antes de abandonar la unidad, Trepy quiso agradecer la atención recibida durante los momentos más delicados de su hospitalización y regaló a los sanitarios camisetas del Cagliari personalizadas con su nombre, "Yael".

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Nacido en 2006 en Villeneuve-Saint-Georges, en la región francesa de Île-de-France, Trepy comenzó a jugar al fútbol en el equipo de su localidad y posteriormente pasó al Créteil-Lusitanos francés, en el que permaneció hasta finales de 2022.

En enero de 2023 se incorporó al Cagliari, en el que inició su etapa italiana en las categorías inferiores y destacó especialmente con el equipo sub-18, con el que marcó 14 goles en su primera temporada completa en Cerdeña.

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En enero de 2026 dio el salto al primer equipo y debutó como profesional ante el Cremonese, en un estreno soñado ya que marcó apenas cuatro minutos después de saltar al campo para establecer el definitivo 2-2 en el minuto 88 de partido. EFE