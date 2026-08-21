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Rubén Albés: “Tengo buena sensación para el partido en Oviedo”

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Leganés (Madrid), 21 ago (EFE).- Rubén Albés, entrenador del Leganés, advirtió este viernes que su conjunto aún tiene que “evolucionar mucho como equipo” y manifestó su “buena sensación” para el encuentro de este sábado contra el Oviedo, al que acude con la intención de hacer “un magnífico partido” en un “contexto diferente” al 1-1 en Girona.

"La temporada es muy larga y tenemos que evolucionar mucho como equipo, porque es una Segunda División realmente exigente y dura. Nuestra única preocupación es evolucionar y crecer. Y, a partir de ahí, veremos dónde nos va ubicando la clasificación y los resultados. Tengo buena sensación para el partido con el Oviedo”, aseguró en rueda de prensa.

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“En el proceso de adaptación, nosotros tenemos más margen de crecimiento que otros clubes que tengan un mismo modelo de temporadas anteriores, un míster igual que en temporadas anteriores y una plantilla en la que repitan muchos jugadores y tengan un conocimiento mayor entre ellos”, expuso porque su conjunto presenta varios cambios en la nómina de jugadores e inicia una nueva etapa con él como entrenador esta campaña.

“Tenemos un potencial mucho más grande de crecimiento que otros clubes y otras plantillas, pero hay que intentar que eso se produzca lo antes posible, que eso es labor mía”, apuntó.

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Rubén Albés mira a la visita a Oviedo con el reto de “hacer un magnífico partido, tener la personalidad suficiente y ser inteligentes para afrontar el partido de la manera” que tienen que hacerlo “ante un equipo que es bastante diferente” al Girona.

Aun así, también remarcó “un punto en común” entre los dos primeros rivales del Leganés en este curso: “Es un equipo que vuelve de Primera División, sigue siendo fútbol de mayores, un equipo con muy buenos jugadores, con buena organización, pero que probablemente se dé un contexto diferente y vamos a ver qué capacidad de adaptación tenemos también”.

El técnico citó entre las claves “igualar el nivel de intensidad que tienen ellos”. “Es un equipo que te hace un partido rápido, en el que, a veces, hay situaciones muy caóticas que hay que gestionar tanto en ataque como en defensa”, expuso el técnico, que añadió que su equipo tiene que ser “inteligente” por “dónde atacar” y reducir las “virtudes muy pronunciadas” a “nivel defensivo” del conjunto asturiano.

En el mercado, el técnico espera aún nuevos futbolistas. “Si sólo podría traer uno estamos jodidos, así que espero que llegue más de uno”, declaró Rubén Albés, que fijó como objetivos un delantero, un central y, si se dan las condiciones, un “jugador más ofensivo, más mixto, en el medio campo que dé una alternativa más”. EFE

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