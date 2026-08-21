Pablo Alborán cancela su concierto de este viernes en Ciudad Real por neumonía grave

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Madrid, 21 ago (EFE).- El cantante malagueño Pablo Alborán ha cancelado su concierto de este viernes en Ciudad Real tras diagnosticarle "neumonía grave" y por indicación médica, ya que debe guardar reposo total durante los próximos días.

El propio cantante lo ha comunicado a sus seguidores a través de Instagram y lamenta los inconvenientes de esta cancelación. "Habíais agotado el concierto y viajado de lejos. Me da mucha rabia. Pero no puedo daros un concierto en estas condiciones, os merecéis el 200 % Voy a descansar unos días hasta recuperarme del todo".

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"Solo es una neumonía y ya llevo un chute de antibiótico que me va a dejar nuevo en nada. Ahora solo toca descansar, cuidarme y recuperarme bien para seguir disfrutando de todas las aventuras que nos quedan".

Alborán señala que, tras ese diagnóstico de "neumonía grave" y por indicación médica, debe guardar reposo total durante los próximos días. "Nos vemos obligados a cancelar el concierto previsto para el 21 de agosto, en Ciudad Real. Gracias de corazón por llenar este concierto tan especial".

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"Agradezco de corazón el interés y también pediría que esta información se trate con rigor y serenidad, evitando clickbaits, interpretaciones o titulares que puedan generar una preocupación innecesaria para los míos", concluye el cantante. EFE