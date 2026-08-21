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Los pilotos piden medidas que refuercen su seguridad en los dispositivos contra incendios

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Madrid, 21 ago (EFE).- El Colegio Oficial de Pilotos de la Aviación Comercial (COPAC) ha reclamado este viernes medidas estructurales para reforzar el dispositivo aéreo de lucha contra los incendios forestales y evitar que el sobreesfuerzo de los pilotos, la falta de relevos y las deficiencias de planificación comprometan la seguridad operacional.

El colegio profesional ha advertido de que las tripulaciones están llegando al límite de las horas de actividad, con jornadas de hasta ocho horas de vuelo, y han alcanzado hasta 80 horas en 28 días consecutivos debido a la falta de pilotos que permitan establecer relevos y garantizar periodos adecuados de descanso y recuperación.

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Para el COPAC, la acumulación de actividad tiene un impacto directo en la seguridad de las operaciones, especialmente en unos vuelos que se desarrollan en contextos "muy complejos", con múltiples obstáculos, espacios aéreos reducidos, elevados niveles de estrés y una toma de decisiones permanente.

En este escenario, el colegio considera necesario aumentar el número de pilotos disponibles disponibles para permitir los reemplazos sin alcanzar los límites de actividad y reclama una regulación adecuada para los periodos de trabajo y descanso que tenga en cuenta las condiciones de fatiga.

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El COPAC, además, pide garantizar unas condiciones básicas de alojamiento, alimentación y aseo personal para las tripulaciones, después de recibir información de pilotos sobre problemas en estos ámbitos y sobre traslados continuos entre bases y comunidades autónomas.

Según el colegio, estas situaciones se suman a problemas de "coordinación aérea, improvisación en el desarrollo de las operaciones y desplazamientos" que, en algunos casos, se producen tras alcanzar el periodo máximo de actividad diaria.

Su preocupación también se debe a la "presencia de precursores de accidentes e incidentes" durante las operaciones de extinción, en las que el factor humano requiere una atención especial para garantizar la seguridad y efectividad de los vuelos.

Por ello, reclama la implicación de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, las comunidades autónomas y los operadores aéreos para gestionar un servicio que, a su juicio, no puede sostenerse mediante el "sacrificio continuado de los profesionales de primera línea".

El decano del COPAC, Carlos San José, ha defendido en un comunicado que "el esfuerzo de los pilotos que luchan contra el fuego merece el reconocimiento de toda la sociedad, pero también requiere actuaciones y medidas desde las administraciones que les permitan trabajar en unas condiciones dignas y seguras". EFE

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