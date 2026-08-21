La vuelta de Ronaldinho a sus 46 años: sorpresa, expectación e incógnitas

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Roma, 21 ago (EFE).- Once años después de su último partido, Ronaldinho Gaúcho, a sus 46 años, podría saltar de nuevo al césped tras su fichaje por el Ravenna, de la Serie C, un regreso que ha despertado expectación y sorpresa, incógnitas por su estado físico y una enorme ilusión en esta pequeña ciudad italiana.

Las primeras palabras de 'Dinho' como futbolista 'giallorosso' fueron sus ganas de "contagiar entusiasmo" a sus compañeros, además de ofrecerles un espectáculo. El jugador, que se mostró muy contento, no descartó la posibilidad de marcar un último gol como profesional.

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El Ravenna confirmó que el brasileño contará con licencia de jugador y que podrá participar en encuentros oficiales, si bien no implica que vaya a tener un papel habitual en el equipo; por el momento, se desconoce cuándo podría producirse su debut.

Ronaldinho dejó el fútbol profesional en 2018, aunque su último partido oficial se remonta a 2015, cuando terminó su etapa en el Fluminense brasileño.

La gran incógnita, más allá de la expectación, es precisamente el estado físico del brasileño, que no disputa un partido profesional desde hace once años.

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'Gaúcho' asegura encontrarse bien y mantiene intacta la ilusión por volver a competir, aunque su participación previsiblemente será limitada y dependerá de las decisiones del cuerpo técnico.

En Ravenna, mientras tanto, la llegada del ganador del Balón de Oro ha generado una expectación e ilusión poco habitual para un club de la tercera categoría italiana.

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La afición espera poder ver sobre el césped al futbolista que maravilló al mundo con el Barcelona y que también dejó su huella en el Milan, aunque entre los seguidores también existe cierta curiosidad por comprobar qué queda de aquel jugador.

El fichaje tiene, además, una clara dimensión comercial. La presencia de Ronaldinho ha puesto al Ravenna en el foco internacional y forma parte del proyecto del presidente, Ignazio Cipriani, para hacer crecer la marca del club. Ambos mantienen una buena relación, y la duda ahora es si esa expectación podrá trasladarse también al terreno de juego.

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El propio futbolista ha alimentado la posibilidad de cerrar su trayectoria con un último tanto. El Ravenna ha presentado, precisamente, ese objetivo como parte del proyecto, que el brasileño pueda marcar un gol con la camiseta del club antes de poner definitivamente punto final a su carrera.

Ronaldinho lucirá el número 10, un dorsal que conecta directamente con la imagen que construyó durante su carrera. El brasileño fue una de las grandes figuras del fútbol mundial durante su etapa en el Barcelona, con el que ganó dos Ligas y una Liga de Campeones, además del Balón de Oro.

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El escenario ahora es muy diferente. La Serie C italiana será, si finalmente juega, el último capítulo de una trayectoria que comenzó a finales de los años noventa y que incluyó también un Mundial, una Copa América y una Copa Confederaciones con Brasil.

La última palabra será del entrenador, Andrea Mandorlini. El técnico deberá valorar el estado físico del brasileño y decidir si está en condiciones de entrar en una convocatoria y disputar minutos. EFE

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(foto)(vídeo)