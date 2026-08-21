La décima campaña en la villa romana de Caraca, en Guadalajara, consolida su futuro

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Beatriz Retuerta

Driebes (Guadalajara), 21 ago (EFE).- La décima campaña de excavación en la antigua ciudad romana de Caraca, localizada en el Cerro de la Virgen de la Muela de Driebes, supone "un antes y un después" tras la adquisición de todos los terrenos por parte del Consistorio, gracias al apoyo institucional y una campaña de micromecenazgo que también ha permitido duplicar el personal.

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Así lo señala a EFE el teniente alcalde y concejal de Cultura, José Luis Aguado, quien explica que el micromecenazgo lanzado a principios de año permitió recaudar 85.000 euros, cuyo montante principal ha ido a la adquisición de todos los terrenos privados por parte del Consistorio, aunque ha quedado un remanente con el que se han desarrollado actuaciones clave para consolidar e impulsar el futuro del yacimiento.

“Hemos podido terminar la prospección con georradar gracias al equipo de arqueometría de la Universidad Complutense en toda la extensión que faltaba, lo cual nos permitirá completar el mapa de la ciudad romana”, comenta Aguado, además de mejorar los accesos y señalética en la zona.

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El proyecto investigador está conformado por un equipo multidisciplinar de investigadores, dirigido por varios codirectores encabezados por los arqueólogos Javier Fernández y Emilio Gamo, que llevan diez campañas consecutivas de trabajo sobre los restos de esta antigua ciudad romana, la actual del 10 al 26 de agosto.

Gamo señala que los trabajos de esta campaña se centran en las áreas públicas de la ciudad como son las termas, un edificio monumental del siglo I al II, y también en un altar en el centro del foro y en otras áreas al oeste, donde están preparando la cata para comenzar y sería un criptopórtico, "una estructura que en su parte inferior tendría tabernas y en la parte superior un edificio de carácter público”, agrega.

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También se han realizado otras catas para conocer aspectos de su urbanismo, como puede ser el decumano, una de las calles que articulaba la ciudad en sentido este oeste o una cata en el interior de una vivienda para conocer aspectos de la vida cotidiana de la antigua Caracas, según explica este arqueólogo, que destaca la importancia del éxito de la campaña de micromecenazgo, que ha permitido aumentar el número de profesionales que trabajan en esta campaña y ampliarla en tres días.

“Además del convenio con Diputación, este año lo recaudado en la campaña está permitiendo un trabajo de consolidación y restauración de las estructuras que se van descubriendo, pero también de musealización”, explica.

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Aunque las primeras noticias sobre este yacimiento tienen que ver con el hallazgo en 1945 de un depósito de plata, conocido como el ´Tesoro de Driebes´, localizado con motivo de la canalización del canal de Estremera, han sido los trabajos realizados en esta última década los que han posibilitado identificar la existencia de una ciudad romana que pudo alcanzar en época altoimperial una extensión de ocho hectáreas.

Mediante las prospecciones y las excavaciones se conoce la existencia del foro, el cardo, el decumano, termas públicas o viviendas y se plantea que esta ciudad estaba articulada en 27 manzanas.

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Las investigaciones indican que es probable que la ciudad fuera promocionada jurídicamente en época Flavia, teniendo su época de esplendor entre los siglos I y II, aunque hay ocupaciones precarias de época más tardía y anteriores desde la Edad del Bronce.

Esta ciudad se identifica con la ciudad de Caraca, citada por Plutarco, Ptolomeo y el Anónimo de Rávena, ubicada en la vía que unía Cartago Nova y Complutum, concretamente entre esta última ciudad y Segóbriga.

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Cada campaña de excavaciones se organiza una jornada de puertas abiertas con visita guiada, que este año será el 25 de agosto y en la que el equipo de arqueología explicará "todo lo que se ha descubierto, qué es lo que conlleva, qué significa y qué futuro se espera para el yacimiento de Caracas”, sostiene el teniente de alcalde. EFE

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(foto) (vídeo)