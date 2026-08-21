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Íñigo Pérez: "Tenemos que mejorar en las fases del juego donde no estuvimos acertados"

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Vila-real (Castellón), 21 ago (EFE).- El entrenador del Villarreal, Íñigo Pérez, señaló en rueda de prensa que su equipo debe mejorar las facetas de juego en las que no estuvieron acertados en la primera jornada ante el Racing de Santander (2-2), para poder plantar cara al Atlético de Madrid en el Metropolitano este domingo.

"Las semanas se toman con el análisis el partido que se ha jugado y con la separación de lo que ha sucedido. Mejorar aquello que quieres mejorar y acentuar este análisis en situaciones que en Santander fueron mejorables y nos costaron dos goles. También hubo acciones que podemos rescatar. Hay que mantener esas y eliminar las otras", indicó.

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"Tenemos que centrarnos en el juego, mejorar en las fases del juego donde no estuvimos acertados o donde tuvimos más pasividad defensiva, para que el Atlético de Madrid no nos penalice", agregó el técnico, quien insistió en que su equipo debe tener un punto más de agresividad y no puede tener fases de pasividad defensiva y ofensiva como sucedió en El Sardinero.

Sobre el Atlético, apuntó que "lleva años con el mismo entrenador (Diego Pablo Simeone), añadiendo jugadores y matices tácticos, con una identidad marcada. Los análisis de años anteriores nos pueden servir, porque hay patrones que se repiten. El nivel que tienen sus jugadores, si no aumentan la agresividad, te pueden penalizar".

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Ante los movimientos de fichajes y salidas que se pueden dar en los próximos días, Íñigo Pérez comentó que "el mercado es incontrolable y tiene su propio funcionamiento".

"Tanto para la gente que pueda entrar o salir, es bueno que estén en un momento mental en el que quieran estar o no. El que quiera ayudarnos, bienvenido sea. El que no, le ayudaremos a salir", concluyó. EFE

jmg sm/cmm

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