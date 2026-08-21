Giráldez ve "normal" el interés de la Premier en Javi Rueda por su "irrupción" en LaLiga

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Vigo, 21 ago (EFE).- El entrenador del Celta, Claudio Giráldez, declaró este viernes que le parece “normal” que varios clubes de la Premier League estén siguiendo al malagueño Javi Rueda por el rendimiento que ofreció la pasada temporada en su estreno en Primera División.

“Entiendo que haya interés porque es un jugador muy importante y con una irrupción muy grande la temporada pasada, ya no sólo en cuanto a sensaciones, sino en cuanto a números y en el apartado físico. Pero creo que él quiere estar aquí, nosotros queremos que esté aquí y ojalá sea así”, comentó.

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Giráldez, además, dejó claro que por su cabeza no pasa que el carrilero, formado en las categorías del Real Madrid, abandone este verano el conjunto celeste porque se trata de un jugador “vital” en la planificación de la plantilla.

“Es un jugador nuestro y quiero que siga siendo así. Es un jugador muy importante para nosotros porque nos da muchísimo recorrido en el carril derecho, muchísima profundidad, que hace que se compagine bien con jugadores que juegan por delante de él en ese perfil como puede ser Iago o era Fer el año pasado. Toda planificación está montada para tener esa variabilidad en el lado derecho”, explicó.

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El pasado mes de noviembre, Javi Rueda amplió su contrato con el Celta hasta junio de 2029. El club, además, incrementó su cláusula de rescisión hasta los 30 millones de euros, aunque el Real Madrid sigue teniendo el 50 por ciento de los derechos federativos del futbolista.

El preparador celeste no quiso hablar de la posible llegada del portugués André Almeida por “respeto” al Valencia, su primer rival liguero, ni del joven Stefan Bajčetić, aunque en este último caso sí puntualizó que sería “genial” que pudiese llegar porque él ya lo dirigió en las categorías inferiores del Celta.

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El técnico expresó su preocupación por "lo que pueda pasar" en las últimas semanas del mercado internacional.

Respecto a su equipo, el técnico insistió en que el Celta necesita incorporar, por este orden, “un central derecho, un mediocentro y un jugador ofensivo”.

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“Lo más importante es que no se vayan más jugadores, eso me parece clave. Tenemos una salud muy buena en la cantera, pero un central de rendimiento inmediato sería importante. Hemos incorporado a Faye que es un jugador joven con progresión”, recordó.

Además, apuntó que la posible rescisión de contrato del internacional uruguayo Matías Vecino hace que tengan “una nueva posibilidad” para incorporar a un centrocampista más, mientras que en la línea de ataque espera a un jugador “de desborde, alguien más vertical y más encarador”. EFE

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dmg/cmm