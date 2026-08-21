Este viernes continuarán las precipitaciones en el norte y este peninsular y en Baleares

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Madrid, 21 ago (EFE).- Tormentas fuertes o muy fuertes de madrugada, con rachas de viento muy fuertes en Baleares y chubascos localmente fuertes en el litoral cantábrico, precipitaciones que se extenderán al nordeste peninsular, de acuerdo al pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para este jueves.

Se registrarán, además, chubascos acompañados de tormenta en la Ibérica aragonesa, Baleares, Barcelona y Girona y, a últimas horas del día, chubascos fuertes o muy fuertes y persistentes en el litoral catalán y el norte de Castellón.

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La Aemet ha activado para el viernes aviso naranja por lluvias y tormentas en Baleares y Cataluña y amarillo en la Comunidad Valenciana, solo por lluvias en Cantabria y País Vasco.

En el resto de la península, se espera predominio de cielos poco nubosos o despejados, con probables brumas y bancos de niebla en los interiores del Cantábrico.

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En Canarias, habrá nubosidad en la vertiente norte, con posibles precipitaciones débiles, y cielos despejados en la sur, con pocos cambios en las temperaturas y alisio moderado.

Las temperaturas máximas bajarán en la península en la meseta norte, el nordeste y el Mediterráneo, descenso que será notable en la Ibérica y Castellón y en Baleares; subirán en el suroeste y se mantendrán sin cambios en el resto. Las mínimas bajarán de forma generalizada.

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El viento soplará en general flojo y de componente oeste en la península, será moderado en el litoral cantábrico y en el Ebro. En los litorales de la Comunidad Valenciana y Cataluña, será del este y con tramontana en el Ampurdán. En Baleares, será moderado y del sur.

El poniente en el mar de Alborán podrá ir acompañado de intervalos fuertes, sin descartarse rachas muy fuertes de cierzo en el bajo Ebro.

- GALICIA: probables brumas y alguna niebla matinal en zonas bajas de Lugo. Intervalos nubosos que tienden a nuboso o cubierto, con lluvias débiles en La Mariña, litoral septentrional de La Coruña y, de forma ocasional, en la montaña de Lugo.

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Temperaturas mínimas en ligero descenso, máximas con pocos cambios o en ligero ascenso. Viento flojo, de mayor intensidad en el litoral y con rachas fuertes en las rías.

- ASTURIAS: probables brumas y nieblas matinales y vespertinas en cotas altas de la cordillera. Cielo nuboso o cubierto, con lluvias débiles generalizadas y más persistentes en el litoral. Podrán darse chubascos débiles y ocasionales en zonas del interior.

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Temperaturas mínimas en ligero descenso o sin cambios, máximas en ligero ascenso en zonas bajas del interior y sin cambios en el resto. Viento flojo variable en el interior, y moderado en el litoral que amainará.

- CANTABRIA: probables brumas y nieblas matinales y vespertinas en cotas altas del interior. Intervalos nubosos o cubierto, con probables lluvias, ocasionalmente en forma de chubasco, siendo más persistentes en el litoral. Podrán darse chubascos débiles, ocasionales y dispersos en zonas del interior.

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Temperaturas mínimas en ligero descenso, más acusado en Liébana, máximas sin cambios. Viento flojo variable en el interior, y en el litoral moderado acompañado de rachas fuertes.

- PAÍS VASCO: probables brumas y nieblas matinales en cotas altas del interior. Cielo nuboso o cubierto, con lluvias débiles generalizadas, con algún chubasco ocasional, con tendencia a remitir. Serán más persistentes en litorales y dispersas en la provincia alavesa.

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Temperaturas mínimas en ligero descenso; máximas a la baja, salvo en el oeste de Vizcaya, donde no se esperan cambios. Viento flojo variable en el interior, y moderado en el litoral, acompañado de rachas fuertes y amainará.

- CASTILLA Y LEÓN: intervalos nubosos a nuboso, con nubes bajas y desarrollo de nubosidad de evolución. Probabilidad de precipitaciones, débiles en general, principalmente en zonas de montaña y tercio oriental.

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Temperaturas mínimas en ligero descenso, máximas a la baja o con pocos cambios. Viento variable, flojo con intervalos de moderado.

- NAVARRA: probables brumas y nieblas matinales y vespertinas en zonas elevadas. Nuboso o cubierto tendiendo a intervalos nubosos en el sur. Lluvias débiles en el tercio septentrional que tenderán a dispersarse y que podrían ser, de forma ocasional, en forma de chubasco.

Temperaturas mínimas en descenso ligero a moderado; máximas a la baja, localmente notable. Viento flojo, con intervalos moderados en el sur. Cierzo en el valle del Ebro.

- LA RIOJA: intervalos nubosos a nuboso, con nubes bajas y sin descartar nubosidad de evolución. Probabilidad de precipitaciones, débiles en general, principalmente en la Ibérica. Temperaturas en descenso, ligero en las mínimas y moderado en las máximas.

Viento flojo con algún intervalo de moderado y rolando a variable.

- ARAGÓN: intervalos nubosos, con probables chubascos acompañados de tormenta, en Pirineos y en el sistema Ibérico, donde podrían ser localmente fuertes. Temperaturas en descenso, localmente notable en las máximas del sistema Ibérico y Bajo Aragón.

En la depresión del Ebro, viento moderado; en el resto, flojo de dirección variable.

- CATALUÑA: intervalos nubosos, con probables chubascos acompañados de tormenta en el Pirineo de Lleida y en el de Girona y zonas colindantes; asimismo. probables chubascos acompañados de tormenta en el litoral de Tarragona que pueden ser muy fuertes.

Temperaturas en descenso generalizado, localmente notable, con la excepción del litoral de Barcelona, donde podrían ascender ligeramente. En el Ampurdán, viento moderado, y en la mitad sur de Tarragona flojo a moderado; en el resto, flojo de dirección variable, moderado y flojo.

- EXTREMADURA: intervalos nubosos, tendiendo a despejarse y sin descartarse el desarrollo de nubosidad de evolución, principalmente en el norte montañoso. Temperaturas mínimas en descenso, máximas con pocos cambios. Viento flojo en general.

- COMUNIDAD DE MADRID: intervalos nubosos, con nubosidad de evolución, más abundante en la sierra. Posibles chubascos dispersos en la dierra. Temperaturas mínimas en ligero descenso, máximas sin cambios. Viento flojo de dirección variable.

- CASTILLA-LA MANCHA: poco nuboso, aumentando a intervalos nubosos de evolución en la mitad norte y este. Posibles chubascos en los sistemas Central e Ibérico de Guadalajara, sin descartar que sean débiles y dispersos en zonas aledañas.

Temperaturas mínimas en ligero descenso generalizado o con pocos cambios; máximas a la baja en las sierras de Guadalajara, con pocos cambios en el resto. Viento flojo.

- COMUNIDAD VALENCIANA: cielo poco nuboso, con nubosidad de evolución, sin descartar chubascos débiles en el interior norte. Con baja probabilidad, podrían producirse chubascos acompañados de tormenta en zonas litorales, localmente fuertes.

Temperaturas en descenso, notable en las máximas del litoral del tercio norte. En el norte de Castellón, viento flojo a moderado tendiendo a flojo de dirección variable; en el resto, viento flojo de dirección variable, ocasionalmente moderado en Valencia y Alicante.

- REGIÓN DE MURCIA: cielos poco nubosos, con nubosidad de evolución en las sierras del interior. Temperaturas en descenso, localmente sin cambios en las máximas. Vientos flojos variables, ocasionalmente moderados.

- BALEARES: cielo nuboso o cubierto, con chubascos acompañados de tormenta localmente fuertes o muy fuertes tendiendo a intervalos nubosos, con probabilidad de chubascos localmente fuertes.

Temperaturas en descenso localmente notable. Viento moderado localmente fuerte, con rachas fuertes o muy fuertes asociadas a las tormentas, disminuyendo a entre flojo y moderado.

- ANDALUCÍA: cielos poco nubosos o despejados, con nubosidad de evolución en las sierras del interior. Intervalos de nubes bajas y brumas matinales en la vertiente atlántica, sin descartar nieblas.

Temperaturas mínimas en descenso, localmente sin cambios; máximas en ascenso en la mitad occidental, a la baja o sin cambios en el resto. Vientos flojos. Poniente moderado en el litoral mediterráneo, ocasionalmente fuerte.

- CANARIAS: en Lanzarote y Fuerteventura, intervalos nubosos, con baja probabilidad de lluvias débiles y ocasionales, abriéndose amplios claros. En el norte de las islas de mayor relieve, predominio de cielos nubosos, con lluvias débiles y ocasionales, con apertura de algún claro.

En el resto, poco nuboso con intervalos nubosos ocasionales en zonas de interior de La Palma y Tenerife. Temperaturas con pocos cambios o en ligero descenso de las máximas en medianías de las islas de mayor relieve.

Viento moderado, con intervalos de fuerte en el interior de Lanzarote y sur de Jandía en Fuerteventura, así como en vertientes sureste y noroeste de las islas montañosas, donde hay probabilidad de rachas localmente muy fuertes. EFE