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El temporal deja 75 incidentes en Baleares, principalmente por caídas de árboles

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Palma, 21 ago (EFE).- El temporal que en las últimas horas ha afectado a Baleares ha causado 75 incidentes entre las 14.00 horas de este jueves y las 6.00 de este viernes, principalmente por caídas de árboles.

Según el balance del Centro de Coordinación de Emergencias 112, por islas, Mallorca ha concentrado 31 incidentes, de los que siete se han registrado en Manacor, seis en Felanitx y tres tanto en Calvià como en Sant Llorenç des Cardassar, han informado desde el departamento autonómico de Emergencias.

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En Menorca se han contabilizado 27 sucesos, con 13 en Mahón, seis en Alaior y cuatro en Es Castell, mientras que Ibiza ha registrado 14, seis de ellos en Sant Josep y cuatro en Santa Eulària. Los tres restantes se han producido en Formentera.

Las incidencias más numerosas han sido las relacionadas con la caída de árboles, con 19 casos de árboles caídos sobre la calzada y otros 14 de carácter general.

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El 112 también ha gestionado ocho interrupciones de servicios básicos, siete desprendimientos de elementos urbanos, cinco obstáculos o vertidos de líquidos en la calzada, cuatro riesgos de desprendimiento y cuatro embarcaciones a la deriva.

Entre el resto de sucesos figuran dos inundaciones de edificios o establecimientos, dos accidentes de moto, una inundación de la vía pública y una persona en peligro en el mar, además de varios incendios.

Emergencias ha precisado que los incidentes relacionados con interrupciones de servicios básicos no implican necesariamente que afecten a un gran número de usuarios.

Por su parte, los Bomberos de Mallorca han intervenido en las últimas horas por la caída de árboles en varios puntos de la isla como Son Ferrer, en Calvià; Felanitx, Manacor y Cala Pi, en Llucmajor. EFE

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