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El PP avisa a los ministros que no permitirá "medias verdades" en el Congreso ni que deriven responsabilidad sobre Ceuta

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La vicesecretaria de Sanidad y Política Social del PP, Carmen Fúnez, ha advertido este viernes de que su partido no permitirá que los ocho ministros que comparecerán del 25 al 31 de agosto en el Congreso para informar sobre la crisis de Ceuta den "medias verdades", ofrezcan "excusas" o intenten derivar las consecuencias de la situación a otras administraciones.

En declaraciones enviadas a los medios, Fúnez ha señalado que la próxima semana "empieza la hora de la verdad" porque los ministros tendrán para explicar "con rotundidad y con claridad" qué ha ocurrido en Ceuta y cómo está gestionando el Ejecutivo la crisis tras la "invasión" de hace tres semanas, cuando "más de 80.000 personas cruzaron de manera absolutamente ilegal e irregular la frontera".

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La dirigente del PP ha asegurado que desde entonces miles de familias ceutíes siguen sufriendo las consecuencias y ha reprochado al Gobierno que esté "obviando las circunstancias y olvidando a los ceutíes", mientras que los responsables públicos de Ceuta "han tenido que asumir competencias que no les corresponden para responder a la situación".

También ha destacado el trabajo de los funcionarios de la Administración de Justicia, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, los militares y los profesionales sanitarios, que, a su juicio, han cargado "sobre sus espaldas" con la respuesta a una crisis que el Gobierno está "obviando".

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QUIEREN SABER SI EL CNI ALERTÓ

Fúnez ha avanzado que preguntarán a los ministros qué está ocurriendo en Ceuta y ha avisado de que no permitirá que el Gobierno dé "medias mentiras" ni "ningún tipo de excusas", sino que exigirá conocer "la verdad completa" sobre si tenía conocimiento previo de que podía producirse esta situación.

En concreto, ha indicado que preguntarán si el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) alertó de la posibilidad de que se produjeran los hechos y qué hizo el Gobierno para evitarlo.

También ha criticado que, tres semanas después, siga habiendo personas en situación irregular en Ceuta y ha censurado que, durante este tiempo, únicamente hayan acudido miembros del Ejecutivo "de visita" a la ciudad autónoma, pero "sin ningún tipo de solución".

QUIEREN QUE SÁNCHEZ "DÉ LA CARA" EN EL CONGRESO

La vicesecretaria del PP ha avanzado asimismo que su formación seguirá reclamando en la Diputación Permanente de la próxima miércoles que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparezca ante el Pleno del Congreso para dar explicaciones.

A su juicio, no puede ser que Sánchez pasara por Ceuta durante "una hora y media" afirmando que España había sufrido "un ataque a la integridad territorial" y que, "media hora después", se marchara de vacaciones mientras profesionales sanitarios, médicos y enfermeras "duplican y triplican" sus jornadas de trabajo.

"Tiene la obligación de dar la cara ante una de las situaciones más graves y uno de los problemas más críticos que ha vivido nuestro país en los últimos años", ha añadido.

En ese sentido, Fúnez ha acusado al presidente del Gobierno de "incompetencia" y "falta de capacidad de gestión" y ha asegurado que existe un "patrón de conducta en el sanchismo" ante la crisis de Ceuta. "Un patrón que consiste en no reconocer que hay un problema, llegar tarde a su solución e intentar derivar las consecuencias al resto de las administraciones", ha apuntado.

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EuropaPress

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