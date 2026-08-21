El IBEX 35 sube un 0,29 % en la apertura e intenta recuperar los 19.900 puntos

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Madrid, 21 ago (EFE).- La Bolsa española avanza en la apertura de este viernes un 0,29 % para tratar de romper la racha de siete jornadas consecutivas a la baja y recuperar los 19.900 puntos, a la espera de conocerse las medidas que Estados Unidos aplicará contra Irán.

A las 9:00 horas (7:00 GMT) el principal indicador español, el IBEX 35, subía un 0,29 %, hasta los 19.868,2 puntos, y eleva el rendimiento del selectivo desde el inicio del año al 14,79 %.

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A esa misma hora, el barril de petróleo brent se negociaba en 93,5 dólares, un 0,3 % por debajo del cierre de la víspera, a pesar de que aún sigue sin conocerse el plan económico de aislamiento que la administración de Donald Trump pretende establecer contra el régimen iraní. EFE

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