El Festival Flamenco on Fire ofrece el aperitivo este fin de semana en Viana y Estella

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Pamplona, 21 ago (EFE).- La guitarra flamenca jerezana de José Gálvez y la voz de la cantaora Mayte Martín son el pistoletazo de salida con el que este viernes se inicia el Flamenco on Fire 2026 en la localidad navarra de Viana.

Será con una intervención primero del guitarrista en solitario desde el balcón del consistorio para, a las 21:00 horas, acompañar en las Ruinas de San Pedro a una voz de referencia en el flamenco, la de la barcelonesa Mayte Martín.

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Al día siguiente será Estella la que coja el relevo de este aperitivo del festival, con la guitarra de David de Arahal desde el antiguo Balcón del Ayuntamiento, en la Plaza San Martín Enparantza. Un hora después, actuará junto a la cantaora onubense Sandra Carrasco en 'Recordando a Marchena', con la colaboración especial como artista invitada de la bailaora y coreógrafa Ana Morales.

No obstante el bloque de la programación de la nueva edición del Flamenco on Fire comenzará el próximo miércoles 26 de agosto, ya en Pamplona, donde durante cuatro días seguidos, hasta el sábado, se sucederán actuaciones, conferencias y otras actividades relacionadas con el flamenco, que en su décimo tercera edición del festival está más que asentado en una cita que muchos esperan.

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Así, la programación del 26 de agosto comenzará a las 12.30 horas, con la donación de libros a bibliotecas, universidades y conservatorios de Navarra en el encuentro 'Cuatro puertas para el flamenco', en la Librería Txalaparta.

Ya por la tarde, el patio de caballos de la Plaza de Toros de Pamplona será testigo del maridaje de encierro y guitarra, al que seguirán ya actuaciones en modo clásico.

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El escenario de Baluarte y del Teatro Gayarre, el hotel Tres Reyes, y los balcones del palacio de Navarra para la inauguración, y el resto de los días del Ayuntamiento de Pamplona y el Hotel La Perla, verán pasar a reputados nombres del flamenco actual en sus vertientes de guitarra, cante y baile.

Rafael Riqueni y Tim Ries, Ana Moura, Felipe Maya o Pedro El Granaíno, para el primer día. Gabriel Lorente, Morenito de Íllora y Jerónimo Maya, y José Mercé brillarán el jueves 27 en alguno de los escenarios.

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Al día siguiente José Mercé con Manuel Cerpa, Carmen Carmona y Juanjo León, Joselito Acedo, La Tremendita, Manuel Liñán y El Pele con Niño Seve llenan el programa.

El cierre será este año en sábado, con El Pele y Niño Seve, Miguel Ángel Heredia y Cristóbal Santiago, la Escuela de Baile Sandra Gallardo y el Centro de Arte Flamenco, Alejandro Hurtado, Yerai Cortés y Paloma Fantova como broche de oro. EFE

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