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El CGPJ traslada al presidente de Ceuta la "disposición" de Perelló a reunirse con él sobre la crisis migratoria

20/12/2022 Fachada de la Sede del CGPJ POLITICA Carlos Luján - Europa Press
20/12/2022 Fachada de la Sede del CGPJ POLITICA Carlos Luján - Europa Press
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El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha trasladado al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, la "disposición" de la presidenta del órgano de gobierno de los jueces y del Tribunal Supremo (TS), Isabel Perelló, "a mantener una reunión con él a la mayor brevedad posible" para abordar la crisis migratoria y las necesidades en el ámbito jurídico que precise la ciudad autónoma.

Así lo ha informado el CGPJ en un mensaje publicado en su cuenta oficial de la red social 'X', en la que da cuenta del viaje realizado por el vocal del órgano de los jueces José Antonio Moreno, que visitó Ceuta este jueves y se reunió con jueces y magistrados del Tribunal de Instancia para analizar las necesidades de los órganos judiciales tras la entrada masiva de decenas de miles de personas procedentes de Marruecos del pasado 30 y 31 de julio.

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Moreno también se reunió con Vivas, a quien trasladó la "solidaridad" del Consejo ante la situación que atraviesa la ciudad autónoma y también la disposición de Perelló a reunirse a la mayor brevedad posible con él.

Este encuentro llega después de que el órgano de gobierno de los jueces emitiera un comunicado en el que consideraba "necesario" el refuerzo del turno de guardia en los juzgados de instrucción y de violencia sobre la mujer de Ceuta, al objeto de "hacer frente a la crisis migratoria".

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El CGPJ señaló que trasladó esta apreciación al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla y al presidente del Tribunal de Instancia de Ceuta para que formularan una solicitud pidiendo los refuerzos, recomendando además la incorporación de "personal experto".

A este respecto, el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes afirmó que lo tenía preparado para dar luz verde a ese refuerzo a la espera de que el CGPJ lo solicitara formalmente.

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