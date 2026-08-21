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El Ceuta quiere 'regalarse' una alegria deportiva y Las Palmas enlazar un nuevo triunfo

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Ceuta/Las Palmas de Gran Canaria, 21 ago (EFE).- El Ceuta afronta este sábado su primer partido como local esta temporada con la intención de regalarse una victoria para olvidar por unos instantes los malos momentos que atraviesa la ciudad por la crisis migratoria, frente a una UD Las Palmas, uno de los 'gallitos' de LaLiga Hypermotion, que buscará su segundo triunfo el día de su 77 cumpleaños.

El equipo ceutí recibe a un rival como Las Palmas con el que la pasada campaña igualó a uno en el Alfonso Murube y al que se enfrentará después del pésimo arranque liguero ante el Andorra (5-1), en la primera jornada.

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Los ceutíes han pasado la semana nuevamente marcados por la crisis provocada por la entrada de decenas de miles de personas desde Marruecos y, de hecho, el entrenador Jose Juan Romero ha lamentado este viernes la falta de solidaridad con la ciudad y que este asunto se siga prolongando en el tiempo.

En el plano deportivo volverá a la convocatoria Josema, ausente por lesión en la primera jornada, y el central Capa, que tampoco estuvo en el debut por unas molestias musculares.

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La Agrupación Deportiva Ceuta ha hecho un llamamiento a la afición para poder llenar las 5.400 localidades del Alfonso Murube y que el equipo se sienta arropado con el objetivo de estrenar su casillero de victorias esta temporada.

El equipo amarillo buscará los tres puntos por su cumpleaños para redondear así un pleno de victorias, después de imponerse en la jornada inaugural al Albacete Balompié gracias a un gol de Sandro Ramírez en el tiempo de prolongación.

El lateral derecho Marvin Park, lesionado en los primeros minutos ante el cuadro manchego, es baja para varias semanas, mientras que tampoco viajará el defensa central ghanés Nicholas Opoku, reciente fichaje.

El entrenador del equipo amarillo, Rubén de la Barrera, no ha confirmado si estará disponible para Ceuta el extremo malagueño Iván Jaime, anunciado el jueves como nueva incorporación del equipo isleño, cedido por el Oporto.

El técnico coruñés podría repetir la alineación inicial de la primera jornada tras el obligado cambio de Marvin Park por el italiano Giovanni Bonfanti, quien pasó a jugar como lateral izquierdo, mientras que el canterano Valentín Pezzolesi ocupó el flanco derecho de la zaga, su posición natural.

- Alineaciones probables:

Ceuta: Guille Vallejo; Anuar, Matos, Carlos Hernandez, Lapeña; Marino, Bodiger, Kuki Zalazar; Cedric, Alex Camacho y Omar Sadik.

Las Palmas: Caro; Pezzolesi, Álex Suárez, Herzog, Bonfanti; Sergio Ruiz, Kirian; Miyashiro, Manu Fuster, Jesé; y Jefté.

Árbitro: Pablo Morales.

Estadio: Alfonso Murube.

Hora: 19:00. EFE

Rp/cc-rg/mrgz/jap

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