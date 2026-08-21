Diputado de Sumar critica a Sánchez por seguir de vacaciones en pleno "drama humanitario" por la crisis de Ceuta

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El portavoz adjunto de Sumar en el Congreso y diputado de Compromís, Alberto Ibáñez, ha criticado este viernes que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "continúe de vacaciones" en la residencia oficial de Lanzarote ante el "drama humanitario y el ataque" a la soberanía española en Ceuta por parte de Marruecos.

Ibáñez ha recordado que la próxima semana habrá comisiones donde los ministros "que tienen más pesos en la gestión" de la crisis de Ceuta van a comparecer. "Pero es evidente que no tiene ningún sentido que el presidente del Gobierno continúe de vacaciones", ha lanzado en declaraciones al programa 'Al rojo vivo' de 'La Sexta', recogidas por Europa Press.

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A su juicio, la situación en la ciudad autónoma tras la llegada masiva de inmigrantes a finales de julio es "muy grave" y el presidente "tendría que dar explicaciones, en primer lugar al conjunto del Parlamento, y luego trasladar tranquilidad al pueblo de Ceuta".

NO SE PUEDE EXIGIR MÁS A CEUTA

"No podemos exigir más responsabilidad y solidaridad al pueblo de Ceuta", ha continuado, para subrayar que la población de Ceuta está desbordada y que la colaboración debe ser del conjunto de la península y sus comunidades autónomas, y del resto de Europa, porque "es una frontera sur de toda Europa". "La acogida y la inclusión de toda esta gente que viene en unas condiciones muy complejas debe ser compartida", ha añadido.

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En línea a lo expresado también por el líder de IU, Antonio Maíllo, y el portavoz parlamentario de la formación, Enrique Santiago, Ibáñez ha demandado que el Ejecutivo "debería haber tenido una presencia permanente y más coordinada" en Ceuta. "No es de recibo el cómo están tratando a las niñas y niños, a las personas migrantes, pero tampoco a la Guardia Civil, que está en condiciones completamente inaceptables", ha reprochado.

En este contexto, el diputado de Sumar ha reprochado al Gobierno de Ceuta y al PP que "se nieguen a recibir" a niñas migrantes que "huyen de la miseria y de la guerra, al tiempo que ha denunciado que en España si se permita en "quince días acoger a 350.000 personas ucranianas sin ningún tipo de debate, quizá porque eran blancos y rubios", pero ahora haya más reparos en atender a "500 niñas" que entraron a Ceuta desde Marruecos.

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Por otra parte, Sumar ha reiterado su rechazo a que Marruecos participe en la organización del Mundial de fútbol de 2030 junto a España y Portugal mientras no respete los derechos humanos y ha asegurado que los posibles "chantajes" del reino alauí "nunca son tolerables".

En una entrevista en 'Mañaneros' (TVE) recogida por Europa Press, Ibáñez ha afirmado que "ahora mismo existe un ataque híbrido sin precedentes desde Marruecos contra España", en referencia a la entrada masiva de miles de inmigrantes a Ceuta a finales de julio y que, en su opinión, ha sido "orquestado" por las alianzas de este país con los presidentes de Estados Unidos e Israel, Donald Trump y Benjamín Netanyahu.

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En este contexto, el parlamentario ha defendido la necesidad de impulsar una política "diferente" que sitúe el respeto a los derechos humanos "en el centro", algo que, según ha indicado, puede plantearse en el debate sobre el fútbol pero también en otros ámbitos.

A su juicio, de lo contrario se corre el riesgo de que Vox aproveche estas cuestiones para "infundar miedo y racismo" en España, pese a ser, según ha asegurado, "amigos del régimen marroquí".

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"ESPAÑA DEBE PODER DEFENDERSE CUANDO SUFRE UN ATAQUE"

Sobre la posibilidad de que Marruecos adopte represalias que afecten a las relaciones comerciales con España, Ibáñez ha defendido que la vecindad entre ambos países "es positiva siempre y cuando se respete la soberanía y la democracia de todos los países".

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En este sentido, ha recalcado que "los chantajes nunca son tolerables", ya procedan del reino de Marruecos o de cualquier otro país, y ha señalado que, si Rabat quiere mantener una buena vecindad con España, debe "volver a los consensos", respetar la legalidad internacional y entender que España "tiene una soberanía propia".

El diputado valencianista ha defendido también que España tiene derecho tanto a "poder defenderse cuando hay un ataque" como a mantener "una política exterior propia". Y sostiene que "no se puede desligar" lo que ha sucedido en Ceuta de la posición española sobre Palestina ni sobre la ley de nacionalidad saharaui que se tramita en el Congreso.

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