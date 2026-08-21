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Detenido un fugitivo de Francia por participar en el envío de grandes cantidades de drogas

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Elche (Alicante), 21 ago (EFE).- Un fugitivo reclamado por la Justicia francesa por su presunta participación en el transporte de grandes cantidades de sustancias estupefacientes entre el país galo y España ha sido detenido en el aeropuerto internacional Alicante-Elche Miguel Hernández.

Según la Policía Nacional, el arresto de este individuo, que desempeñaba un papel central dentro de la organización criminal, se ha producido apenas 48 horas después de que las autoridades francesas emitieran la orden europea de detención y entrega (OEDE).

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Al detenido se le relaciona con una organización criminal dedicada al transporte de cientos de kilogramos de sustancias estupefacientes entre Francia y España en una investigación iniciada tras recibirse una comunicación en el ámbito de la cooperación policial y judicial a nivel internacional a través del Grupo de Localización Fugitivos de la Unidad Central de Droga y Crimen Organizado, en la que se informaba de la posible presencia de esta persona en la Región de Murcia.

Tras recibir la información, agentes de la Unidad de Droga y Crimen Organizado de la Brigada Provincial de Policía Judicial de la Jefatura Superior de Policía murciana realizaron numerosas gestiones e indagaciones orientadas a su localización y detención.

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Estas actuaciones permitieron determinar que el fugitivo se encontraba en territorio español y localizarlo el pasado domingo día 16 de agosto en el aeropuerto de Alicante-Elche, donde se procedió a su detención con la participación del Grupo de Apoyo Operativo de la Policía Nacional en Murcia.

En el momento de la detención se encontraba acompañado de otros dos ciudadanos de nacionalidad francesa y posteriormente fue puesto a disposición del Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional, que ha decretado el ingreso en prisión provisional a la vez que se inician los trámites para su entrega a las autoridades judiciales francesas. EFE

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