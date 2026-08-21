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Criptana (Ciudad Real) ya tiene un gigante con la figura de Sara Montiel para sus fiestas

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Ciudad Real, 21 ago (EFE).- El Ayuntamiento de Campo de Criptana (Ciudad Real) ha presentado un gigante con la figura de Sara Montiel, que desde ahora se incorpora al patrimonio festivo y cultural del municipio como homenaje a la artista criptanense más universal.

El proyecto, impulsado por la Comisión de Fiestas y financiado por el Gobierno de Castilla-La Mancha, ha sido diseñado, elaborado y vestido por la Asociación Cultural El Burleta, que ha trabajado durante casi tres años en la creación de la figura, ha informado este viernes el Ayuntamiento en un comunicado.

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El gigante es un homenaje a “nuestra vecina más universal, a la mujer que puso a Campo de Criptana en lo más alto”, ha dicho la concejala de Festejos, Berna Manzaneque, quien ha expresado su deseo de que “Sara siga paseando por nuestras calles y acompañándonos en nuestras fiestas”.

El presidente de El Burleta, Manolo Pintado, ha explicado que la elaboración de la figura ha supuesto un proceso especialmente complejo porque no se trataba simplemente de crear una figura para una carroza, sino de conseguir que se pareciera a la artista.

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Ha señalado que ha sido un proceso largo, especialmente el trabajo realizado en el vestuario, y ha dicho que el equipo ha intentado ceñirse “al máximo al personaje”.

Por su parte, la viceconsejera de Cultura, Carmen Teresa Olmedo, ha subrayado que no solo es una representación de Sara Montiel sino “un homenaje” y una forma de acercar a las nuevas generaciones la figura de la artista que llegó a convertirse en una estrella internacional.

De modo que cuando la figura recorra las calles de Campo de Criptana no se verá únicamente “una figura de varios metros de altura”, sino “a nuestra Sara, a la mujer que hizo historia” y a la artista que siempre llevó sus raíces manchegas consigo.

Y el concejal Mariano Ucendo, amigo personal de Sara Montiel, ha afirmado que “todo homenaje de Campo de Criptana a Sara es poco” y ha remarcado la importancia de transmitir su legado de generación en generación.

Junto a los molinos de viento, la artista es “el gigante más universal de Criptana”, ha apuntado Ucendo. EFE

abc/lsy/lml

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