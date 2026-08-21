Espana agencias
Agregar Infobae enGoogle

Corberán reconoce que el equipo está “incompleto” y pide que todos den “un paso más”

Guardar

Paterna (Valencia), 21 ago (EFE).- El entrenador del Valencia, Carlos Corberán, reconoció en la previa del partido de este sábado ante el Celta de Vigo en Mestalla que la plantilla “todavía está incompleta” y opinó que “todos en cada parcela (cuerpo técnico, jugadores y club)” deben “dar un paso más” para convertir los deseos de Europa en una realidad.

“El club tiene que hacer ese esfuerzo o mejora de la plantilla, que es en lo que trabaja, para disponer del mejor Valencia posible”, apuntó Corberán, que contó que él ha hecho sus mejoras y reflexión “de diferentes aspectos a nivel de juego, comunicación y gestión”.

PUBLICIDAD

Sobre las promesas de la dirección deportiva del club en este mercado de fichajes, el valenciano apuntó que no le han prometido nada porque “es una exigencia que compartimos hacer el mejor Valencia posible”.

Sin entrar en nombres propios como el de Arnau Martínez o en posiciones a reforzar como la portería y el extremo, Corberán apuntó que para él es “ideal” tener en una posición determinada a jugadores que ofrezcan “diferentes posibilidades”.

PUBLICIDAD

En referencia a la posición del lateral, explicó que le gusta un lateral más 'corto' que incluso pueda jugar de central en un momento en una línea de tres porque cree que la versatilidad en el fútbol actual es necesaria y también le gusta tener opciones de laterales muy ofensivos, muy 'largos', que puedan ser carriles y no centrales porque aumenta la riqueza táctica del equipo.

Por otro lado, sobre posibles salidas como la de André Almeida o Arnaut Danjuma no quiso pronunciarse porque “son jugadores del Valencia” y “mientras que el club no comunique lo contrario, todos los jugadores están en disposición de ayudar al equipo”.

Sobre la situación de Dani Raba, aseguró que es igual que la de cualquier otro jugador: “Forma parte de la plantilla y estamos centrados en que propongan su mayor rendimiento para ayudar de la mejor forma posible al club”. EFE

plm sm/cmm

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

José Pellejero, barista: “Si estás en una cafetería y ves uno de estos errores, es mejor que te vayas a otro lado”

Un experto explica las señales que cualquier cliente puede detectar detrás de la barra antes de pedir un espresso

José Pellejero, barista: “Si estás en una cafetería y ves uno de estos errores, es mejor que te vayas a otro lado”

Resultados ganadores del Super Once del 21 agosto

Con las loterías de Juegos Once no sólo tienes la oportunidad de ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Resultados ganadores del Super Once del 21 agosto

La agencia meteorológica del Gobierno británico advierte de que El Niño es “un evento sin precedentes” que podría ser el mayor “en 1.000 años”, aunque España se librará de lo peor

La AEMET prevé un otoño más cálido y con mayor probabilidad de lluvias en España, aunque los expertos advierten de que la señal del Pacífico llega muy debilitada a la Península y el Atlántico seguirá condicionando el tiempo de forma más inmediata que El Niño

La agencia meteorológica del Gobierno británico advierte de que El Niño es “un evento sin precedentes” que podría ser el mayor “en 1.000 años”, aunque España se librará de lo peor

Triplex de la Once sorteo 3: Resultados de hoy 21 agosto

Con las loterías de Juegos Once no solo puedes llegar a ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales

Triplex de la Once sorteo 3: Resultados de hoy 21 agosto

Un tribunal confirma la denegación de la incapacidad permanente a un mecánico y le cierra la puerta a una indemnización de casi 50.000 euros

El hombre afirmaba que una lesión en el codo le impedía trabajar, pero los informes médicos opinaron lo contrario

Un tribunal confirma la denegación de la incapacidad permanente a un mecánico y le cierra la puerta a una indemnización de casi 50.000 euros
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Los policías desplegados en Ceuta durante la crisis migratoria recibirán una compensación económica por la carga de trabajo

Los policías desplegados en Ceuta durante la crisis migratoria recibirán una compensación económica por la carga de trabajo

La Guardia Civil detiene a un agricultor en Lleida por cultivar 5.000 árboles de nectarina de diseño sin autorización: multa de hasta 288.000 euros

Rescatados en Ceuta siete migrantes a la deriva en un barco de cinco metros: frenan a dos mafias que cobraban 9.000 euros por el traslado a la Península

Muere un militar del Ejército del Aire que estaba desplegado en la lucha contra los incendios en Santiago

Militares en Ceuta exigen una compensación económica equiparable a la de la Policía Nacional por las “extenuantes jornadas sin descanso”

ECONOMÍA

Un tribunal confirma la denegación de la incapacidad permanente a un mecánico y le cierra la puerta a una indemnización de casi 50.000 euros

Un tribunal confirma la denegación de la incapacidad permanente a un mecánico y le cierra la puerta a una indemnización de casi 50.000 euros

El aceite de oliva tunecino copa el mercado: las importaciones del extranjero se disparan un 84% mientras cae la producción en España

Ignacio de la Calzada, abogado: “Tu porcentaje de teletrabajo no es un interruptor que la empresa pueda apagar y encender cuando le convenga”

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Europa se rearma y dispara el gasto en defensa para no depender de EEUU: “Esto abre una buena oportunidad para los inversores”

DEPORTES

José Mourinho confiesa la serie a la que más se ha enganchado últimamente: “No me siento identificado, pero él es un fenómeno”

José Mourinho confiesa la serie a la que más se ha enganchado últimamente: “No me siento identificado, pero él es un fenómeno”

Primera rueda de prensa de Mourinho como entrenador del Real Madrid: “Hay que ir a por todas, cada punto que ganemos estaremos más cerca de Cibeles”

Kang-in Lee, el coreano que podría ocupar el puesto de Griezmann en el Atlético: cómo se libró del servicio militar, un ‘reality show’ y una llamada para jugar con España

Carlos Alcaraz confirma su presencia en el US Open: el tenista español defenderá título en el torneo estadounidense

De los pitos a los aplausos: el camino que tiene que recorrer Julián Álvarez en el Atlético de Madrid y que ya conocen Griezmann, Reyes o Morata