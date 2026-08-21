Corberán reconoce que el equipo está “incompleto” y pide que todos den “un paso más”

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Paterna (Valencia), 21 ago (EFE).- El entrenador del Valencia, Carlos Corberán, reconoció en la previa del partido de este sábado ante el Celta de Vigo en Mestalla que la plantilla “todavía está incompleta” y opinó que “todos en cada parcela (cuerpo técnico, jugadores y club)” deben “dar un paso más” para convertir los deseos de Europa en una realidad.

“El club tiene que hacer ese esfuerzo o mejora de la plantilla, que es en lo que trabaja, para disponer del mejor Valencia posible”, apuntó Corberán, que contó que él ha hecho sus mejoras y reflexión “de diferentes aspectos a nivel de juego, comunicación y gestión”.

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Sobre las promesas de la dirección deportiva del club en este mercado de fichajes, el valenciano apuntó que no le han prometido nada porque “es una exigencia que compartimos hacer el mejor Valencia posible”.

Sin entrar en nombres propios como el de Arnau Martínez o en posiciones a reforzar como la portería y el extremo, Corberán apuntó que para él es “ideal” tener en una posición determinada a jugadores que ofrezcan “diferentes posibilidades”.

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En referencia a la posición del lateral, explicó que le gusta un lateral más 'corto' que incluso pueda jugar de central en un momento en una línea de tres porque cree que la versatilidad en el fútbol actual es necesaria y también le gusta tener opciones de laterales muy ofensivos, muy 'largos', que puedan ser carriles y no centrales porque aumenta la riqueza táctica del equipo.

Por otro lado, sobre posibles salidas como la de André Almeida o Arnaut Danjuma no quiso pronunciarse porque “son jugadores del Valencia” y “mientras que el club no comunique lo contrario, todos los jugadores están en disposición de ayudar al equipo”.

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Sobre la situación de Dani Raba, aseguró que es igual que la de cualquier otro jugador: “Forma parte de la plantilla y estamos centrados en que propongan su mayor rendimiento para ayudar de la mejor forma posible al club”. EFE

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